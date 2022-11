Szeptember végén a szombathelyi Agorában impozáns tematikus kiállítás nyílt Benkő Sándor - évtizedekig a Vas Népe fotóriportere, fotórovat-vezetője - felvételeiből. Az időt megállító, a pusztulásban az élet szépségét és fájdalmát fölmutató, a jelenségeket (a valóságot) pontosan rögzítő, de új perspektívába állító képekből most reprezentatív album jelent meg a Szülőföld Kiadónál. Az így is, úgy is történetekké kerekedő fotókat a két régi kolléga és barát, Fodor Sándor és Szenkovits Péter szövegei kísérik. A kötetet Benkő Gábor tervezte: ő Benkő Sándor fia - szintén érzékeny, pontos és kreatív. A lektori felkérést Bánkuti András és Kondor János fogadta el.

A fotóalbumnak két bemutatója is lesz hamarosan. December 7-én 17 órakor Sárváron (Benkő Sándor városában), a Nádasdy-várban, ahol Kondora István polgármester mond köszöntőt, a kötetet Szenkovits Péter mutatja be. A szombathelyi közönséget december 13-án 17 órára várják az Agora - MSH-ba. Köszöntőt mond Lőrincz-Farkas Eszter főszerkesztő, a kötetről itt is Szenkovits Péter beszél. Van, ami mindig üzemel.