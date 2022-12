Zárul a Chernel-emlékév: december 8-án, csütörtökön 17 órakor a városi könyvtár előadótermében a Chernel 100 és 200 című időszaki kiállítás megnyitásával emlékeznek Kőszegen a Chernelekre. A tárlatot dr. Bariska István nyugalmazott főlevéltáros, Kőszeg díszpolgára nyitja meg. Az egyik szervező Kőszegi Polgári Kaszinó Egyesületet Csiki István elnök képviselte a sajtóreggelin.

A KALÁSZ csoport és a Víztorony-KRESZ Park Kulturális- és Szabadidő Egyesület adventi programjait Kiss Andrea (KALÁSZ) sorolta. A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával októbertől közösen indítottak nemezelő, mézeskalács és gyöngyfűző szakköröket. A májusig tartó foglalkozássorozat adventi készülődésüket is segíti. A Kalász december 11-én, vasárnap 11.15-től mutatja be a Zárda-templomban karácsonyváró műsorát. Kulcsárné Pántos Nóra, a nemezelőszakkör felelőse úgy fogalmazott: a gyerekeknek gyökereket és szárnyakat adva ismertetik meg őket a népi hagyományokkal. Céljuk a tehetséggondozás, a közösségi élet újraélesztése és hogy a kismesterségeket fenntartsák. Sziklai Luca a mézeskalács-tanfolyamot vezeti. Mint mondta, a karácsonyi mézeskalács-készítést két-két alkalmas kezdő és haladó tanfolyam segíti majd. Ingyenesen benézhetünk egy-egy szakköri foglalkozásra december 7-én, szerdán és 14-én 16 órától a Gyöngyösparti sétány 1. szám alatti Nefelejcs Desszertműhelybe.

A hagyományosan decemberben útnak induló Angyaljáratról Bangó Mária Mira, a Mira Orient Art Kulturális és Jóléti Alapítvány elnöke beszélt. Az idén is a beteg és hátrányos helyzetű gyermekeket segítik. A Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola javára szervezett december 15-i jótékonysági est szervezőihez társultak. A gyerekek sportszer-adományokat kapnak, a MOA Alapítvány orientális ledes táncshow-val készül, zenél a Varnyú Country. A Savaria Legio Hagyománykutató, Hagyományőrző és Ismeretterjesztő Egyesülettel közösen pedig azt tervezik, hogy ellátogatnak a Markusovszky-kórház gyermekosztályára, ahol apró ajándékkal, tánccal és műsorral kedveskednek a kicsiknek. Az Aranyhíd EGYMI sajátos nevelési igényű tanulóinak is gyűjt az alapítvány: puzzle játékokat, akár használt, jó minőségűeket is fogadnak. Bangó Mira az ikervári gyermekotthon lakóinak karácsonyi vágyát is megemlítette: FIFA 2023 játékkonzolra gyűjtenek. Karácsonyi asztaldíszeket készítettek az otthonban – az ezek eladásából befolyt pénzből tervezik megvásárolni a játékot.

Évzáró vezetett teljesítménytúrára készül december 27-én, kedden a Vasi Vándorok Sportegyesület. 8-kor rajtolnak a Kőszegi-hegységben az Okmányos pihenőtől (máshol Kincs-pihenőként is szerepel), és oda érnek vissza. Elnökük, Gombos Kálmán elmondta: harmadszor szervezik meg a különleges túrát, amely ezúttal is létszámkorlátos lesz: ötven ember előzetes jelentkezését tudják fogadni a vasivandorok.hu oldalon a húsz kilométeres távra.

Szombathely Város Koncert Fúvószenekara képviseletében Tóth Máté karmester érkezett a sajtóreggelire. December 10-én, szombaton 17 órakor a Bartók Terembe várják a fúvósmuzsika kedvelőit 65. koncertjükre. A koncert díszvendége lesz az idén 85. születésnapját ünneplő Balázs Árpád zeneszerző. Szólót játszik Fekete Melinda Zsófia szaxofonművész, vezényel Tóth Máté.