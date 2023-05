A Hétköznapi rovarok varázslatos világa című tárlaton olyan méretben és perspektívából szemlélhetők meg az apró élőlények, ahogyan szabad szemmel nem, csupán a modern, digitális képalkotás eszközeinek segítségével láthatók.

A megnyitón Kulcsár László agrármérnök, környezetvédelmi referens ajánlotta a közönség figyelmébe, aki arról beszélt, hogy a természetfotók témái óhatatlanul is ismétlődnek, a művész most kiállított fotóit szemlélve azonban különös, már-már bizarr látványban lehet részünk. - Gergály Henrik nem csupán felismerte a digitális fényképezésben rejlő lehetőségeket, de újszerű képi világot is alkotott általa – fogalmazott.

A fotókkal az alkotó célja egyrészt, hogy felhívja a figyelmet a rovarvilág sokszínűségére, másrészt pedig, hogy tudatosítsa: legtöbbjük a föld hasznos élőlénye, így megóvásuk mindannyiunk érdeke.

A kiállítás megtekinthető június 22-ig hétköznaponként 10-17 óráig.