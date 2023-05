Lovass Tibor, a Savaria Filmakadémia elnöke köszöntőjében elmondta, hogy sikeres és tartalmas napok teltek el a szemle ideje alatt. Szakmai konferenciák mellett több mint száz pályamű érkezett a zene, képzőművészet és néprajz-történelem kategóriában, összesen 64 órányi anyaggal. A három témakör mellett fikciós filmeket is jutalmaztak, de átadták a Schmidt Éva-díjat is. A gálán összesen 26 díj talált gazdára, beleértve a külön- és életműdíjakat is. Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet elnöke videóüzenetben köszöntötte a filmes ünnep résztvevőit. Mint mondta, az idei filmtermés kiemelkedő volt, jó volt ebben a hatalmas médiazajban egy kicsit elmélyülni a szakmailag is kiemelkedő alkotásokban. Szintén videóüzenetet küldött dr. Koltay András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is.