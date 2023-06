A héten a KMKK-ban bábos tábor zajlik – ahogyan nyaranta megszokhattuk.

A táborban ezúttal marionettbábokat készítenek a gyerekek, elsősorban a Tücsök bábcsoport tagjai – de mindig vannak „külsősök” is. A táborvezető persze alaposan fölkészülve érkezett: otthon elkészítette a marionetthez szükséges fölzsinórozott pálcákat, és kiszabta a ruhákat is. A gyerekek dolga a zsinóros pálcák összeillesztése a bábbal, valamint a báb felöltöztetése. – Ma zsinóroztunk – mondta tegnap délután Márta, aki örömmel konstatálta, hogy mindannyian örömmel vetették bele magukat a munkába, nemcsak a zsinórozásba, hanem a varrásba, ragasztásba is. Egyszerűen azért esett most a marionettre a választása, mert az még nem szerepelt a tábori programban. Volt már kesztyűsbáb (az a személyes kedvence), volt papírszínház; tavaly például „medvéket gyártottak”.

Vagyis a bábozást nem lehet megunni. Csodálatos módon még a Covid sem vetette vissza a Tücsök működését, sőt. Az érzékeny időszakban a csoportot megbontotta, csak az egy osztályból való gyerekek játszhattak együtt, ami azt eredményezte, hogy sok kicsi jelenet-előadás született, amelyeket felvételeken juttattak el a szülőkhöz (felvétellel fesztiváldíjat is kaptak). Másrészt meg azt vette észre, hogy ezáltal nem csökkent, hanem nőtt az érdeklődés a bábcsoport iránt. Olyannyira, hogy a most véget ért tanévben már „kezdő” (az elsősök) és „haladó” szekciója is volt a Tücsök bábcsoportnak. És a szokásos tanév végi fölmérésből az is kiderült: jövőre több mint húszan szeretnének tücskök lenni.

A bizonytalanság és a drágaság persze náluk is érezteti hatását. Sokba kerül a benzin, sokszor így válik kérdésessé az utazás, legyen bármilyen kedves a meghívás. A könyvtárellátó rendszer közreműködésével azonban többször sikerült tájolniuk az elmúlt időszakban is. Sőt: a Színházi Olimpia égisze alatt meg­szervezett Nyugat-dunántúli Színházi Fesztivál programjába is bekerültek.

A sikeres működéshez elengedhetetlen a városi iskola (ahol bábtermük van), a kollégák – és a szülők töretlen támogatása. Nagy Márta már létrehozott Cellben egy felnőttbábcsoportot – ez az Ultraviolák –, most a bábos gyerekek szülei, jobban mondva az anyukák is kedvet kaptak a bábozáshoz. Ősszel produkcióval állnak elő – hogy mivel, legyen meglepetés. A Tücsök csoportban pedig A lila majom című Marék Veronika-mese tavalyi bemutatója után (amely a tavaszi Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón ezüst minősítést kapott) jövőre Lázár Ervin-előadás következik: A hazudós egér átiratát és terveit Császár Erika készítette.

Ami pedig Nagy Márta szemléletét (és talán évtizedek óta tartó sikerének titkát) illeti: igyekszik félretenni az aktuális aggodalmakat, és tenni a dolgát: – Bábos vagyok, muszáj, hogy találékony legyek. A hídon meg átmegyünk, ha odaérünk, nem igaz?