Az Őrségi Festőkör 2000-ben alakult az őriszentpéteri Teleház szervezésében, a csoport szakmai irányítója a kezdetektől Tóth László festő, tanár. A festőkör különböző korosztályokat szólít meg: az iskolástól a nyugdíjasig több generáció vesz részt az alkotóközösség munkájában.

A csoportban - változó létszámmal -, az Őrség több települése képviselteti magát: Őriszentpéter mellett Kondorfáról, Szattáról, Iváncról, Pankaszról és Nagyrákosról is vannak tagok. A festőkörnek több alkalommal volt közös kiállítása, néhány tag pedig önálló alkotóként is bemutathatta képeit.

Legutóbb a nagyrákosiak állították ki munkáikat a helyi közösségi színtérben, az öt alkotó képeit Tóth László méltatta: - A tárlat átfogó képet ad a festőkör tevékenységéről, tematikájában, illetve technikai vonatkozásban egyaránt. Vannak tájképek, csendéletek és portrék, amelyek olajjal, pasztellel, akrillal, akvarellel készültek, emellett van egy különlegesség is - Magyar Dóra munkája - amelynél hidegtű karc technikát alkalmazott a készítő - hangzott el a kiállítás megnyitóján.

Tóth László kiemelte: egy dologgal adósak maradtak a festőkör tagjai, mégpedig a rákfestéssel, pedig Nagyrákoson illett volna ilyen témájú képet festeni. Annál is inkább, mert a csendéleteknek nagyon régóta - már a 17. század óta - témája a rákábrázolás. - Errefelé is volt bőven rák évtizedekkel ezelőtt, erről egy családi legendából tudok: Őriszentpéteren élt Tóth bácsi rákász volt, ebből is élt - mondta zárásként a művésztanár.