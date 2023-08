Idén Bükön turizmus erősödése mellett a programok, rendezvények száma is közelít a 2019-es, minden tekintetben rekordnak számító évhez. A hagyományos nyár közepi fesztivált, a Gyógy-Bor Napokat már a megújult helyszínen, a bükfürdői Termál téren tartották meg.

- A tapasztalataink jól, igazi rendezvénytér lett az új városközpont – mondta Tóth Tamás, a művelődési és sportközpont, könyvtár, valamint a turisztikai egyesület vezetője. – A fesztiválozók visszajelzései is pozitívak voltak. A központ túloldalán a füves, zöld területen tartottuk meg a gyerekprogramokat. A kettő jól kiegészítette egymást. Már most elkezdtük szervezni a 2024-es fesztivált. Reményeink szerint a közeljövőben kinyit a Látogatóközpont és a kávézó. Ekkortól rendszeresen tarthatunk itt zenés, táncos, de akár irodalmi esteket is.

Tóth Tamás szólt a termelői piacról: az árusoknak jobban tetszik a mostani helyszín, így a piac várhatóan egy darabig még a régi helyszínen marad a mostani helyén.

A követkető nagyobb rendezvény Bükön augusztus 19-én lesz. Ezen a napon ingyenes utcabált tartanak, fellép a szombathelyi The Bits - No1' Beatles emlékzenekar, valamint a That's Right Baby együttes és egy DJ. A nemzeti ünnepen pedig hagyományosan a Pannon Cigányzenekar és az Orfeum Vándorszínpad lép fel.

Majd egy kis szünet következik, hogy aztán szeptember 23-án gyógyfürdő szervezésében megtartsák a Bükfürdő-Csepreg félmaratont. Itt a művelődési központ társszervező. Hosszú évek óta Bük ad otthont a Szivárvány Gyermek Néptánc Fesztiválnak, illetve több vendégszínházi előadás is várható. A kvízestek egyre népszerűbbek, legutóbb már tizenhat csapat kereste a válaszokat Meskó Krisztián kérdéseire. A programszervezők közben az adventi időszakra is készülnek. Készülnek a tervek arra, hogy a karácsony előtti időszaban minden héten lesznek programok a Termál téren.