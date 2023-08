A múlt hétvégi áradás rendkívüli helyzetet teremtett a rendezvény helyszínén, de mostanra már levonult a víz, Hege - amint lehetett - a parton volt, hogy felszámolja a kisebb károkat, illetve elvégezze a szükséges takarításokat. Több, mint 100 liter fertőtlenítővel dolgozott, hogy minden tiszta legyen, de ezzel még korántsem ért a feladatok végére. - A következő napokra is jut még munka bőven.

Két hete fejeztem be a büfé felújítását, oda 20 centiméter magasan bejött a víz, de szerencsére nem lett túl nagy baj, csak a festés sínylette meg az áradást - mondta a fesztiválszervező, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az AlteRába Fesztivál az idén egybeesik a Körmend Napokkal, a városban augusztus 19-én több helyen is útlezárásokra kell számítani.