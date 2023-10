Zalaegerszegen rendezték meg a Formációs Magyar Bajnokságot, ahol a Lorigo TSE 3 csapatot indított: 2 formáció a Junior korosztályban remekelt, ahol Standard kategóriában egy aranyat, latin kategóriában pedig egy ezüstöt hoztak el. A Felnőtt korcsoportban indult az Ifjúsági korosztályú táncosokból álló standard formáció, amely az erős mezőnyben a bronzérmet szerezte meg.

Másnap rendezték meg az U21 Magyar Bajnokságot, ahol Cziráki Bálint −Kránitz Anna kettős a döntőbe jutva a 4. helyet szerezte meg standard táncokban. Tóth András-Rozmán Vivien pedig a 9. helyen fejezte be a versenyt.

Ifjúsági B. kategóriában a Tóth−Rozmán kettős aranyérmet szerzett, míg Bálint Péter−Rába Rebeka a 2. helyen végzett. Az Ifjúsági C standard kategóriában 3. helyen végzett Simon Áron−Batyi Enikő, 4. helyen Bene Nándor−Gerencsér Zsófia. Felnőtt Standard kategóriában első helyen Bene Nándor−Gerencsér Zsófia, 3.lett Simon Áron−Batyi Enikő, 4. helyen végzett Kopácsi Attila−Sipos Blanka. Jun I D standard kategóriában első helyen végzett Koroknai Axel-Tóth Kinga, 3.hely Takács Benedek−Nagy Jázmin, 4 helyen Takács Benedek−Galántai Veronika.

Ezen a hétvégén szombaton Kaposváron rendezték meg a Junior latin ranglistát, valamint a felnőtt-ifjúsági 10 tánc ranglistát, ahol

Junior latin országos ranglistán: Lepsényi Gábor−Faludi Olívia 1. hely

Felnőtt-Ifjúsági 10 tánc ranglista: Kovács Ádám−Faludi Eliza 3. hely

Klubközi versenyen: Polányi Koppány−Polgár Sára Jun. I C standard 6. hely, Jun. II C standard 9. hely, Jun. I.C latin 4. hely Jun II. C latin 5. hely, Kocsis Vince−Ferincz Lili: Jun I. C standard 5. hely, Jun II. C standard 7. hely, Jun I. C latin 2. hely, Jun II. C latin 7. hely, Udvardi Gergő−Szabadfi Eszter: Ifjúsági C standard: 1. hely, Ifjúsági C latin 4. hely, Felnőtt C standard 1. hely, Felnőtt C latin 4 hely

Rengeteg dobogós helyezés, és bajnoki cím született ebben az őszi versenyszezonban, és még hátra van a C és a csúcsosztályosok országos bajnoksága, valamint 3 országos ranglista verseny. Decemberben Kovács Ádám−Faludi Eliza Kazahsztánban 10 tánc világbajnokságon képviseli Magyarországot.