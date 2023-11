Pénteken délután a celldömölki művelődési központban is bemutatták a Vas vármegye kulturális örökségeit és természeti értékeit ismertető kötetet. A Vas Vármegyei Értéktár gondozásában megjelent könyvet Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, valamint Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója mutatta be.

Marton Ferenc és Fehér László

Fotó: Giczi Sándor

A bemutatón Fehér László polgármester köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy a helyi értékek közösségünk erőforrásai, amelyeket szeretnénk megmutatni: - Így a következő évben szeretnénk elérni, hogy a Ság hegyi Szív Pince is az értéktár részét képezze. Celldömölknek jelenleg 11 helyi értéke van és közülük többet megyei értékként is nyilvántartanak. A kiadványban a celldömölki Mária-zarándokhely, a Mária-kút legendája, valamint természeti értékként a Ság hegy a kráterével és a Trianoni emlékkereszttel is megjelennek a vas vármegyei értékek között. A könyvbemutatón szép számban jelenlévő közönség egy-egy ajándék példánnyal lehetett gazdagabb.