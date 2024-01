Közösségi oldalán búcsúzik a Kőszegi Várszínház a Nemzet Színészétől, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Benedek Miklóstól:

- "Nem lehet rögtön megszólalni. Még utána sem. Aztán a megrendüléstől és a sírástól még órákig nem. Így vagyunk mi. Meghalt egy Barátunk, Benedek Miklós.... Hogyan is lehet folytatni ezt a súlyos, megrázó mondatot? Nehéz. 2009-ben játszotta itt Vincentiót a Makrancos Katában. Vártuk, hogy jöjjön hozzánk idén nyáron. Meglepetést készítettünk elő közösen. Nem lesz ilyen. Úgyhogy leleplezzük azt, amire készültünk - együtt, Benedek Miklóssal. A Kőszegi Várszínház idén júliusban a Hyppolit, a lakájt mutatja be. Az "új Hyppolit" 1984-től Benedek Miklós egyik nagy szerepe volt. Csaknem tíz évig ment az előadás a Játékszínben. Legendássá rendezte Verebes István, legendássá játszották - többek között - Benedek Miklós, Szacsvay László (Schneider Mátyás volt), Molnár Piroska (Schneider Mátyásné, Aranka volt). A mi mostani, nyári Hyppolitunkban fellép Molnár Piroska is (más szerepben). A darab kapcsán hívtuk még 2023 nyarán Vajda Katit, aki annak idején testvérével, Vajda Anikóval a Játékszín színpadára írta a Hyppolitot. Kati épp Benedek Miklósnál ült, ugyanis a Micuról - így hívják a szakmában Benedek Miklóst - szóló könyvhöz készített interjúkat vele. Nagyon jó barátok. Micu is hallotta a kőszegi terveket. Azt mondta nekünk a kihangosított telefonban: "Tényleg az Őze Áron rendezi? Akkor nem hagyhatunk ki egy tréfát... Titokban Kőszegre utazunk Szacsival (Szacsvay László), és a premieren egy adott ponton megjelenünk a színpadon. Mint a régi Schneider Mátyás, meg a régi Hyppolit. Na? Mit szóltok?" Lelkesek voltunk, és meg is hívtuk őt 2024 nyarára Kőszegre. Ez a meghívás örök meghívás marad már. Benedek Miklós hiányozni fog a nyarunkból (is). Stílusával, ízlésével, empátiájával, okosságával, humorával, színházi érzékével, a békebeli minőséggel.

A könyvet nagyon várta. Már nyomdában van a kötet. Hamarosan megjelenik. Az a címe: MARADOK TISZTELETTEL, BENEDEK MIKLÓS" - zárják a megemlékező sorokat.

