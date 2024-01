A Celldömölk 45 című könyv az önkormányzat gondozásában jelent meg a várossá avatás 45. évfordulója alkalmából. A kötetet Tulok Gabriella szerkesztő és Németh Tamás Zoltán fotós – a kötetben helyet kapott felvételek tőle valók – mutatta be a gyerekkönyvtárban a népes közönségnek. Tulok Gabriella kiemelte: nagy öröm volt számára bekapcsolódni a munkálatokba – köszönet a képviselő-testületnek, hogy lehetővé tette a könyv megjelenését. A kiadvány egy sorozat része: ez már a negyedik kötet, amely a városi jubileumra elkészülhetett. Szerkesztőként az volt a célja, hogy a kisváros mindennapi pezsgése, lendülete elevenedjen meg a könyvben, melynek tervezője Horváth Attila, a fordítás dr. Novák Fanni (angol), Takács Mária (német) és Takács Hajnalka (olasz) munkája.

Németh Tamás Zoltán elmondta: rendkívüli élmény, hogy az ő szemén keresztül láthatják a celldömölkiek városukat, s bízik abban, hogy öt év múlva is hasonló összeállítás születhet. Az Egy tekintet Czelldömölkre című könyvet Hetényi József álmodta meg: nagyon régóta foglalkozik helytörténettel, gyűjtőmunkájával hozzájárul a város történelmének felkutatásához, megörökítéséhez. A kötetet a szerző, valamint Farkas Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó vezetője és Koltai János szerkesztő mutatta be.

Farkas Csaba hangsúlyozta: igazán nehéz vállalkozás a mai világban könyvkiadásra adni a fejünket, hiszen a modern technológia éli virágkorát, sokan már el is feledkeztek a könyvek valódi varázsáról. Ő azonban hisz abban, hogy a helyi kincseket ebben a formában is őrizni kell, ezért szívesen vállal hasonló megbízásokat. Koltai János szerkesztő hozzáfűzte: igazán üdítő volt a könyvön dolgozni, a munka során saját fiatalkori, Celldömölkhöz kötődő emlékei is feltörtek. Végül pedig Hetényi József a könyv alapgondolatának megszületéséről – és kiteljesedéséről, a kötet megvalósulásáról mesélt. Ízelítőként pedig fejezetenként bemutatott néhány régi képeslapot, kiváltva a közönség csodálkozását. Izgalmas felfedezéseket rejt a könyv: jó megtalálni a mai utcaképek elődeit, sorra venni a változásokat.

A könyv megjelenését Celldömölk önkormányzata is támogatta, a fennmaradó költségeket pedig a könyvkiadó előlegezte meg, bízva a kötetbe zárt képeslap-válogatás sikerében.