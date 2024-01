Elsőként Carl Wittrock holland zeneszerző egyik ikonikus művét, a Lord Tullamore-t Morvay András vezényletével hallgathatták meg a jelenlévők, a zenemű egy dinamikus és érzelmekben gazdag kompozíció, amely számos zenei stílust és hangulatot ötvözött. A Star Wars, az Indiana Jones és az Aladdin filmzenéje mellett Alfred Reed El Camino Real című neoklasszikus zeneműve csendült fel, amely a spanyol flamenco gitárosok jellegzetes akkordprogresszióin alapult. Mindegyik zenemű mögött vetített képes kompozíciót láthattak a jelenlévők, amely remekül kiegészítette a hangzást.

Bebes István, Körmend polgármestere az első felvonásban köszöntötte a közönséget. Mint mondta, az ünnep, a zene még közelebb hozza egymáshoz a hétköznapokban is összetartó közösséget. Ennek ékes bizonyítéka a Körmendi Fúvószenekar, amely már sok éve örvendezteti meg a közönséget az újévi koncerttel. -Új évet kezdünk, új reményekkel, új elképzelésekkel, új fogadalmakkal. Egy teljes évünk lesz arra, hogy megvalósítsuk, amit elterveztünk. Egy év alatt hatalmas eredményt lehet elérni bármiben, amihez hozzáfog az ember. Ám ehhez módszeresnek, kitartónak, fáradhatatlannak kell lenni – mondta.

A szünetben pezsgőzésre invitálták a vendégeket, majd jött a második rész A szépség és a szörnyeteg, valamint a New York, New York című filmek betétdalaival utóbbiban Tóth Dániel énekes is közreműködött. A Queen és az ABBA slágerei jó alapot teremtettek és követelték a fúvósoktól a ráadást: két induló és egy tradicionális polka zárta a műsort.

A koncert második részében köszöntötték Morvay András, aki karnagyként búcsúzott a zenekartól, mostantól harsonásként szerepel majd az együttesben. A karnagynak Sólyom Frida egyesületi elnök adott át ajándékot. A Városi Fúvószenekar vezetője Pass Róbert lesz, aki remek bemutatkozással kezdett, több műsorszámban vezényelte a zenekart az est folyamán.