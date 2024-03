Torjay Valter mindig is vonzódott a figurális festészethez, és most már mer nagyobb méretekben is gondolkodni alkotásaiban. A kiállításon látható képek között olyanok is szerepelnek, amelyeket a művész a szabadban alkotott, modellek által, fotográfia segítségével, valamint olyan festmények is, amelyeket saját belső érzelmei vezettek. A művész személyiségének több oldalát is szerette volna megmutatni ezen alkotások által. A megnyitón zenei közreműködést Flier Edit zongoraművész és Császár János hegedűművész szolgáltatta.