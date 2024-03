Topler János „Fokos” hagyatéka a sok évnyi kutatás után utat talált magának a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülethez. Az elveszettnek hitt fekete jegyzetfüzetek előkerültek és sokkal többet rejtettek, mint ami a szóbeszéd tárgyát képezte – tudtuk meg a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettől. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Topler János könyve a Felsőeőr leírása. Eredete, alakulása, története és tényállása. A felsőőri nép számára, az Őrség magazin 64. számában jelent meg, a lokálpatrióta verseiből készült válogatás Tarka virág van a réten... címmel az Őrség magazin 65. számának témája volt.

Ahogy azt az egyesülettől megtudtuk, Topler János termékeny szerző volt, Felsőőr várostörténete és a versek mellett a magyar nóták és dalok is foglalkoztatták. A hagyatékában több noteszt megtöltöttek kézzel lejegyzett kottái, bár rokonságának elmondása alapján nem folytatott zenei tanulmányokat.

A kották közül a Földesi népzenész házaspár 88 dalt válogatott össze, ellenőrizték, és szükség esetén újrakottázták azokat. A daloskönyv előszavát Földesi János írta, aki a magyar népdal, a nóta és a műdal közötti különbségeket és hasonlóságokat, illetve ezek egymásra és a társadalomra gyakorolt hatását elemezte írásában. A dalok témája a szerelem, a mulatság, a katonaság, az elvándorlás.

Ki volt Topler János?

Topler János 1902. június 7-én született Felsőőrött. „Fokos” becenéven az idősebb generáció tagjai még mindig emlékeznek rá, ha személyesen nem is ismerték, de hallottak róla. Elsősorban énekhangja miatt, mivel szerette a magyar nótákat és szívesen dalra is fakadt a vendéglátóhelyeken. A “Fokos” becenév története csupán annyi, hogy sétabot helyett fokossal járta a várost és határát. Felsőőr tisztviselője volt, földmérőként dolgozott, verseket és dalokat is írt. Életének utolsó éveiben beteg volt, 1969. február 17-én hunyt el, a felsőőri református temetőben helyezték örök nyugalomra.