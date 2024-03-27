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Vaol.hu

Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Legeslegjobb barátok 14.00 (színes, szinkronizált, belga–francia–spanyol animációs film) – Bálnák: A bolygó őrei 14.00 (színes, francia dokumentumfilm) – Kung Fu Panda 4 16.55 (színes, szinkronizált, amerikai–kínai animációs kalandfilm) – Godzilla x Kong: Az Új Birodalom 19.00 (színes, szinkronizált, amerikai kalandfilm) – A róka 15.45 (színes, feliratos, osztrák–német háborús filmdráma) – Vaskarom 20.30 (színes, angol–amerikai életrajzi dráma) – Frankofón Filmnapok: Bernadette – A főnökasszony 18.00 (színes, szinkronizált, francia vígjáték) Cinema City (Savaria Plaza): Godzilla x Kong: Az Új Birodalom 19.45 (színes, szinkronizált, amerikai kalandfilm) – Godzilla x Kong: Az Új Birodalom 3D 20.30 (színes, szinkronizált, amerikai kalandfilm) – Kung Fu Panda 4 16.30, 18.30 (színes, szinkronizált, amerikai–kínai animációs kalandfilm) – Kung Fu Panda 4 3D 14.30 (színes, szinkronizált, amerikai–kínai animációs kalandfilm) – Artúr, a király 18.00 (színes, szinkronizált, amerikai kalandfilm) – Most vagy soha! 14.15, 17.00, 20.15 (színes, magyar történelmi kalandfilm) – Dűne – Második rész 13.00, 16.15, 19.30 (színes, szinkronizált, amerikai sci-fi) – Kutya és macska 14.00 (színes, szinkronizált, francia családi vígjáték) – Imádlak utálni 15.50 (színes, szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték) Bükfürdő, Funcity: Vaskarom 14.50 (színes, angol–amerikai életrajzi dráma) – Kung Fu Panda 4 17.10 (színes, szinkronizált, amerikai–kínai animációs kalandfilm) – Dűne: Második rész 18.50 (színes, szinkronizált, amerikai sci-fi)

Címkék#Cinema City#animációs#Második rész#amerikai#francia

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