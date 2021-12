– Remek csapat az idei Falco – összegzett Kálmán László. – Az előző években is nagyszerű állományt vonultatott fel a klub, de a mostani gárda messze a legjobb. Remek húzás volt a klubvezetés részéről, hogy a tavalyi magot együtt tartották. Golomán Gyuri pedig óriási erősítés volt. Kiváló adottságokkal rendelkező játékos, nagy harcos, aki ráadásul elöl és hátul is okosan kosárlabdázik, alárendeli magát a csapatérdeknek. A mostani Falco másik erőssége, hogy nagyon szervezett, mindenki tudja a dolgát, mindenki csapatban gondolkodik. Extra sebességgel játszik a Falco, a védekezése pedig nemzetközi szinten is kiváló – a centerek is meg tudják fogni a mezőnyembereket, a mezőnyemberek pedig a centereket. Évről évre egyre erősebb a Falco, minden téren folyamatos a javulás, a fejlődés. A játékosok is egyre érettebbek, egyre tudatosabbak – gondolok itt főként a magyar magra. Perl Zolit külön ki kell emelni, extra az indulósebessége, nem lehet megfogni. Nem lehet elvitatni a szakmai stáb érdemeit – egy precízen működő gépezetet rakott össze. Öröm nézni a mai Falco játékát, és öröm nézni, hogy a játékosok élvezik a kosárlabdát, örömmel játszanak egymás oldalán. Óriási potenciál van a csapatban.