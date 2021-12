Egy unikornis sapkás hároméves kislány, Molnár Zoé Hanna például cseppnyi elfogódottság nélkül zengette a Télapó itt van dalt, tapsot is kapott érte. Egy vépi család, Soósék is rá vártak. Míg hetedik osztályos Dani fiuktól megkérdezte a Mikulás, hogy tanult-e rendesen és hogy mi a továbbtanulási szándéka, addig a karon ülő ikrek, Viktória és Vivien megbabonázva nézték az ősz, sapkás szerzetet. A szombathelyi Pungor család is három gyerekkel érkezett a 17 éves Viktóriával, a 8 éves Dórával és a 14 éves Júliával – most először jöttek mikulásozni az egyesülettel.