– Már szinte a buszon volt a csapat, amikor elhatároztuk, hogy mégsem utazunk el a Ferencvároshoz – tájékoztatott Pődör Zoltán, az SZKKA ügyvezető-elnöke. – Tettük ezt azért, mert nem akartuk kitenni Magyarország egyik elit alakulatát és az ott játszó válogatottakat annak, hogy esetleg miattunk szerencsétlenül alakuljon a hétvégi fontos Bajnokok Ligája-mérkőzésük. Ahogy a közleményből is kiderült, egy emberről volt szó, akit természetesen azonnal elszigeteltünk. A többieknek negatív lett a tesztjük, így aggodalomra semmi ok, gőzerővel készülnek a lányok az Érd elleni rangadóra.

Pődör Zoltán szerint azzal, hogy az érintett játékost elkülönítették, voltaképpen játsz hatott volna a szombathelyi csapat, azonban felelősségteljesen, elővigyázatossági okoból nem kockázatott az SZKKA. A szövetség szabályai értelmében mérkőzés nem maradhat el. Éppen ezért a Ferencváros és a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia összecsapását nagy valószínűség szerint nem tekinti az MKSZ elhalasztottnak, hanem 10-0-ás gólkülönbséggel az FTC javára írja jóvá.

– Most már nincs olyan, hogy elmarad egy mérkőzés, és majd egy későbbi időpontban lejátsszák, ez megszűnt – ismertette a klubvezető. – A tavalyi és az azt megelőző szezonban még lehetett tologatni a meccseket, idén azonban ez már nem lehetséges. A Kisvárda elleni találkozónkat is hiába próbáltuk elhalasztani, amikor szinte az egész csapat kidőlt, a szövetség hajthatatlan volt, le kellett játszanunk, vagy azt is 10-0-val a Kisvárdának írták volna jóvá – zárt szavait Pődör Zoltán.