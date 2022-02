A Falco menetel a hazai pontvadászatban, legutóbbi négy meccsét (Körmend, Pécs, ZTE, Oroszlány) megnyerte, biztosan vezeti a tabellát. A Bajnokok Ligájában viszont kevesebb sikerélmény érte a vasi alakulatot: a legjobb 16 között először hazai pályán kapott ki a francia Tenerifétől (73-79), majd idegenben a litván Vilniustól (88-91). A Strasbourg egy vereséggel, egy győzelemmel várja a szombathelyi meccset: nyert Vilniusban (76-71), majd saját közönsége előtt maradt alul a Tenerife ellen (65-87).

A Strasbourg egyébként hektikus szezont fut, a 18 csapatos francia élvonalban a felsőházi tagságért küzd, a nyolcadik helyen áll a rangsorban – kilenc győzelemmel, nyolc vereséggel. Legutóbbi három bajnokiját elbukta. Az egyszeres francia bajnok (2005), kétszeres kupagyőztes (2015, 2018) Strasbourg minőségi játékosokat vonultat fel, de elég talán a San Antonio Spurs csapatában is megfordult Matt Mitchell nevét kiemelni. Érdekesség, hogy a francia gárdát erősíti az a John Roberson, aki korábban a Paks irányítója volt.

– A sűrű menetrendünk ellenére úgy vélem, hogy fizikailag jó állapotban van a csapatom – mondta Milos Konakov, a Falco-Volvó Alpok Autó Szombathely vezetőedzője. – Figyeltünk a regenerációra, illetve a hazai bajnoki meccseken igyekeztünk úgy forgatni a csapatot, hogy a kulcsjátékosok ne kapjanak túl nagy terhelést. Inkább lelkileg kellett felrázni a fiúkat, hiszen a BL-ben két olyan meccset buktunk el, amelyeken a mérkőzés képét tekintve mindkétszer volt reális esélyünk a győzelemre. Hogy továbbra is maradjon esélyünk a továbbjutásra, most nyernünk kellene. De nincsen teher a csapaton. Azzal, hogy a BL első csoportköréből továbbjutottunk, teljesítettük a kitűzött célt. A második csoportkör további lehetőség a fejlődésre, a tanulásra – minden újabb meccs ajándék a csapatnak, a szurkolóknak. De ez nem azt jelenti, hogy feladnánk a nemzetközi porondot.

- Van még hátra négy BL-meccsünk, amiből megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni, minden mérkőzésnek győzelmi szándékkal fogunk nekifutni – megpróbáljuk megverni a Strasbourgot is. A Strasbourg egyébként kicsit másfajta csapat, mint a Tenerife vagy a Vilnius. Míg utóbbi két gárda egyfajta rendszerben kosárlabdázott, addig francia riválisunk nagyobb szerepet szán az egyéni villanásoknak, az egyéni kvalitásoknak. Ráadásul a Strasbourg roppant magas, erős, atletikus és zömében tapasztalt játékosokat vonultat fel – erőlteti a fizikális kosárlabdát mind a támadó, mind a védő oldalon. Ennek megfelelően harcos, hajtós, kőkemény mérkőzésre számítok. Felkészültünk, megpróbáljuk meglepni ellenfelünket, szeretnénk begyűjteni első győzelmünket a BL második csoportkörében – nagyon számítunk a szurkolóink segítségére is! Benke Szilárd kisebb sérülés miatt a szombati bajnokit kihagyta, most visszatér a csapatba.