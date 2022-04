Sárvári Kinizsi–Csákánydoroszló 6:2 (3398-3327). Sárvár, NB I.-es férfi tekemérkőzés.

Sárvár: Szijj 552, Bejczi 607, Csirkovits 553, Németh A. 565, Gombos B. 559, Farkas 562. Játékos-edző: Farkas Imre.

Csákánydoroszló: Sütő 567, Schvarz 578, Horváth R. 509, Déri 563, Vilics 515. Játékos-edző: Sütő Zsolt.

Az első sorban mindkét hazai játékos nagyszerűen játszott, Szijj azonban elfáradt az utolsó szettre, és ezt kihasználva Sütő megszerezte a csapatpontot. A másik párban Bejczi szárnyalt, új egyéni csúccsal (először lépte át a 600-as határt) nyert: 1-1, és 14 fa előnye volt a Sárvárnak. A középső sorban Csirkovics kihasználta ellenfele, Horváth gyenge teljesítményét és a csapatpont mellé 44 fa előnyt is szerzett együttesének, míg Németh nagy csatában, végig koncentrálva szerezte meg Déri ellen a győzelmet egy szoros párharcban: 3-1 és 60 fa.

A befejező sornak már csak az volt a dolga, hogy minimum megőrizze az előnyt. Gombos négy nyert szettel hozta a pontot Vilics ellen, Farkas ugyan alulmaradt a vendégek legjobb teljesítményét produkáló Mártonnal szemben, de a csapat győzelme nem forgott veszélyben. Az utolsó hazai meccsen a sárváriak új hazai pályacsúcsot gurítottak 3398 fával, és megérdemelten tartották itthon a pontot a nagyszerű játékosokból álló Csákánydoroszlóval szemben.

Józsa Gábor: 619 fa

Forrás: Szendi Péter

Ifjúsági: 1:3 (1131-1132). Balázs 568, Banai 563, illetve Velekei 557, Márton G. 557.

Herend–Balogunyom 2:6 (3230-3375). Herend, NB I.- es férfi tekemérkőzés.

Herend: Kis Á. 513, Panyi 541, Etlinger 547, Senek 543, Ender 547, Kis D. 539.

Balogunyom: Virág 573, Horváth M. 587, Svajda Z. 522, Doma/Cserei 503, Józsa 619, Biró B. 571. Edző: Svajda Győző.

Az első sorban Virág Bence és Horváth Márton is nagyon jól játszva szerezte meg a csapatpontot: 2-0-ra és 106 fával vezettek a vasiak. A középső sorban Doma Attilát 60 gurítás után Cserei Gábor váltotta, aki jól szállt be a játékba, de így is vereséget szenvedtek. Svajda Zoltán szintén kikapott ellenfelétől: 2-2 volt az állás, 41 fával a balogunyomiak vezettek. A befejező sorban Biró Benjamin is jól teljesített, de Józsa Gábor még őt is felülmúlva 619 fát gurított: 6-2-re és 145 fával nyert a Balogunyom. A balogunyomi csapat viszonylag jó teljesítményt nyújtva, megérdemelten szerezte meg a csapatpontot a szimpatikus herendi csapat ellen és ezzel bebiztosította a második helyét a bajnokságban.

Ifjúsági: 4:0 (1073-1010). Völgyi/Gombos G. 518, Tóth L. 492.

Halogy SE-Boldizsár Trans–Oroszlány 6:2 (3454- 3328). Szentgotthárd, NB I.- es férfi tekemérkőzés.

Halogy: Dévai B. 582, Tuboly 533, Németh L. 603, Pájtli 573, Rejtli K. 578, Horváth A. 585. Játékos-edző: Németh László.

Oroszlány: Molnár L./Harai 504, Gerlinger 553, Szente 618, Sipos 564, Lévai 575, Ley 514.

Az utolsó hazai mérkőzésen az Oroszlányt látták vendégül a halogyiak. Az első sorban Dévai Balázs magabiztosan nyert, Tuboly László veszített, így 1-1 volt az állás, de 58 fával a vasiak vezettek. A második párban Pájtli István győzött, Németh László 603 fája kevés volt a pontszerzéshez: 2-2 és 52 fa. A befejező párosban Rejtli és Horváth Attila, is nyert így magabiztos 6-2-es halogyi győzelem született.

Ifjúsági: 0:4 (880-980). Kraller 403, Simon B. 477.