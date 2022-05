Borics Ádám profi MMA-harcos, az amerikai Bellator MMA szervezetében küzd rendszeresen, a Sanford MMA csapatában készül a versenyekre. Ádám a tervek szerint idén megmérkőzhet a Bellator MMA világbajnoki övéért. A tavalyi nagy sikerű edzést követően a napokban 90 perc állóharc és 90 perc földharc technikákkal ismerkedtek meg a résztvevők. A közös edzésen sokat tanultak a sportolók és a szeminárium végére alaposan elfáradtak. Az edzés után egy kis kötetlen beszélgetésre, fotózásra, dedikálásra is volt lehetőség. Élményekkel gazdagodtak a sportolók. Ádám és felesége, Zsófi is nagyon szeret Szombathelyre látogatni, megszerették a várost és a kick-box klubot.

Az Agrobio Classic Kick-box és Box Club edzői és versenyzői jövőre újra visszavárják Borics Ádámot, aki remélhetőleg egy Bellator világbajnoki övvel együtt érkezik majd. A tavalyi látogatáskor egy dedikált pólót ajánlott fel a klub jótékony célra. A befolyt összeggel a kis Vukits Félix gyógykezeléséhez járultak hozzá. A mostani szemináriumra meghívták a jótékonysági licit nyertesét, Hirka Tamást is, ő vásárolta meg a dedikált pólót. Az átutalt öszszeggel pedig Félix gyógykezelési költségeihez járult hozzá. Borics Ádám egy kis meglepetéssel is kedveskedett Hirka Tamásnak. Az eseményen részt vett Félix mellett édesanyja, Vukitsné Flór Beáta, valamint édesapja, Vukits Krisztián is. – Nagyon örülök, hogy sikerült összehozni ezt a jótékonysági találkozót, köszönjük a média segítségét is, hogy kezdeményezésünk sikerrel járt – fogalmazott az ötlet kitalálója, Kovács Gábor, az egyesület óvodás és hobbi kick-box csoportjának edzője.