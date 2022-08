A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia vezetősége és szurkolótábora között remek a kapcsolat és folyamatos a kommunikáció. Az új szezon kezdete előtt Pődör Zoltán ügyvezető és a vezérszurkolók arról egyeztettek, a klub hogyan tudja támogatni és még jobban megerősíteni az SZKKA közösségét.

A megbeszélésen fontos döntés született a meccsbelépőkre és a bérletekre vonatkozóan: az elmúlt szezonokhoz képest kedvezőbb áron juthatnak a bérletekhez és jegyekhez a szurkolók. Az osztályváltás mellett ennek oka, hogy a megugró infláció és energiaárak miatti nehéz helyzetben az egyesület szeretné támogatni szimpatizánsait, hogy kijárjanak kikapcsolódni, szórakozni a mérkőzésekre. Az idei bérletek árusítása várhatóan a jövő hét második felétől kezdődik.

Az egyeztetés témája volt még az is, hogy az új sportszergyártó miatt új szurkolói mezeket is gyártat a szombathelyi klub, amelyet hamarosan a nagyközönség számára is bemutatnak, illetve az eddig nagy sikert arató kapucnis pulóverekből is készül újabb kollekció. Az SZKKA vezetőségének tervei szerint közösségi felületeiken, valamint a mérkőzések helyszínén is szeretnék különböző nyereményjátékokba bevonni a drukkereket, így mindenképp érdemes lesz kilátogatni a hazai bajnoki meccsekre.