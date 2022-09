Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy visszatér a régi névadó szponzor a Falco kosárcsapatához. A klub és a támogató 2017 januárjában írta alá első együttműködési megállapodását, hogy aztán a következő három szezonban két bajnoki címet is Falco Vulcano Energia KC Szombathely néven nyerjen meg a sárga-fekete kosárcsapat – így akár egy jó előjelnek is tekinthetik a szurkolók a Vulcano Energia visszatérését. A most megkötött megállapodás a szezon végéig szól, a támogatás összege nem hangzott el a sajtótájékoztatón. A szerződést Gráczer György, a Falco KC ügyvezetője, valamint Kocsis Gábor, a KG Invers 2008 Kft. ügyvezetője látta el kézjegyével.

Gráczer György ismertette a 13. Horváth Zoltán Kosárlabda Emléktorna programját, mentrendjét is – pénteken és szombaton ad otthont az Arena Savaria a hagyományos felkészülési tornának. A szokásoknak megfelelően idén is erős nemzetközi mezőny lép pályára: a házigazda Falco mellett a szlovén Krka Novo Mesto, a szerb KK Spartak Subotica és az osztrák bajnok BC GGMT Vienna alkotja a mezőnyt. Érdekesség, hogy a szurkolók ellenfélként találkozhatnak két olyan edzővel, akik bajnoki címet nyertek a szombathelyi csapattal. Hiszen a klub első, 2008-as aranyéméhez edzőként hozzájáruló Szrecsko Szekulovics most a Spartak Subotica trénere, míg a Falcóval 2019-ben és 2021-ben is csúcsra jutó Gasper Okoron most a Novo Mesto sikeréért dolgozik. Vélhetően mindkét trénernek kijut majd a tapsból.

A 13. Horváth Zoltán Kosárlabda Emléktorna menetrendje, péntek: Krka Novo Mesto–BC GGMT Vienna 17.00, megemlékezés-megnyitó 19.00, Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–KK Spartak Subotica 19.45. Szombat: bronzmérkőzés 16.00, döntő 18.30.