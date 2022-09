AVUS-Invictus SC 10-10 (4-1, 3-3, 1-2, 2-4). Szombathely, 80 néző, OB I/B-s vízilabda-bajnokság, 2. forduló, vezette: Csanádi, Pintér.

AVUS: Antoni - Hajmási 1, Csaba 3, Makarenko 1, Szőke, Szabó B. 1, Juhász S. Csere: Mercs, Berényi 1, Makrai, Sági 2, Kovács K. 1, Kertész. Edző: Zoufal Norbert.

Remekül kezdték a meccset az aligátorok, az első támadásukat Szabó Bence révén góllal fejezték be. A vasiak jól játszottak, nem engedték helyzetbe kerülni a vendégeket, a negyed derekán Csaba révén büntetőből növelték előnyüket (2-0). A fővárosiak szépítettek ugyan, de Csaba ismét betalált, majd Berényi is mattolta a kapust (4-1). A második negyedet is góllal kezdték a szombathelyiek, Kovács Kevin lőtt a hálóba (5-1). Ám a vendégek nem adták fel és a negyedet döntetlenre (3-3) hozták, azonban így is 7-4-re vezettek a nagyszünetben a hazaiak. A harmadik negyedben egy gólra feljöttek a vendégek (7-6), ám a remekül pólózó Csaba találatával újra két találattal mentek a szombathelyiek. A negyedik negyedben felváltva estek a gólok, de mindig a hazaiak vezettek. Másfél perccel a vége előtt Hajmási András találatával 10-8-ra a vasiaknál volt az előny. Ám ez sem volt elég a győzelemhez, a korábban az AVUS-t erősítő Marnitz Gergő előbb büntetőből, majd 22 másodperccel a lefújás előtt akciógólból egyenlített (10-10). Változatos, színvonalas mérkőzésen az AVUS kezében volt a győzelem, ám végül az Invictus kiénekelte a szájából a sajtot.