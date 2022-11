A legutóbbi fordulóban a szombathelyiek Simut Mario kiállítása miatt egy félidőn keresztül tíz emberrel játszva is győzelmet szalasztottak el Békéscsabán: a hazaiak csak a 92. percben egyenlítettek. Mindenesetre a szerdai meccs előtt az előjelek nem rosszak: Michal Hipp irányításával a zöld-fehérek eddigi mindhárom hazai meccsüket – Kazincbarcika (1-0), MTK (3-2), Dorog (4-3) megnyerték. A vasiak jelenleg 22 ponttal a 9. helyen állnak a tabellán.

A szerdai ellenfél, a Budafok 17 ponttal a 15. helyen tanyázik, a legutóbbi fordulóban a Promontor utcai stadionban 2-1-re legyőzte az ETO FC Győrt. A budafoki klubnál az augusztus 21-i, MTK elleni 4-1-es vereség után edzőt váltottak, Csizmadia Csaba helyett a korábban a Haladásnál – sikeresen – dolgozó Mátyus János vette át a szakmai munka irányítását, segítője pedig az a Felipe Matos lett, aki anno Mátyus mellett volt másodedző Szombathelyen. A páros irányításával megindultak felfelé a tabellán a piros-feketék, igaz, az ETO elleni meccset megelőző három fordulóban egy döntetlen mellett kétszer is kikaptak.

A Budafokot erősíti a Haladásban nevelkedett Jagodics Márk és Németh Márió, de a fővárosban futballozik a korábban Szombathelyen szereplő Romic Danijel és Horváth Olivér is. Immáron budafoki az egykoron Angliában, Albániában, Skóciában, Hollandiában, Olaszországban légióskodó Adorján Krisztián, valamint az NB I.-es múlttal rendelkező Fótyik Dominik, Vaszicsku Gergő, Kovács Dániel és Tischler Patrik is. A legutóbbi bajnokságban a Haladás Szombathelyen 3-2-re kikapott a Budafoktól, míg idegenben 2-0-ra győzött.

– Természetesen alaposan kielemeztük ellenfelünk játékát – mondta Michal Hipp, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – A Budafok stílusosan játszó csapat, amely rendszerben futballozik. Noha a fővárosiak mögöttünk állnak a tabellán, ez nem tükrözi hűen az erőviszonyokat – a budafoki együttesben jóval több a potenciál, többre képes. Olyan szempontból különleges meccs előtt állunk, hogy a vendégek trénere, Mátyus János korábban Szombathelyen edzősködött, és több futballista is játszott a Haliban. Sőt, Jagodics Márk és Németh Márió anno nálam is stabil labdarúgó volt a Haladásban. Érdekes mérkőzésre számítok, de maximálisan hiszek a játékosaimban, hiszek a jó eredményben. A hétköznap ellenére is számítunk lelkes szurkolóink támogatására.

– Sajnáljuk, hogy két pontot Békéscsabán hagytunk – jelezte a vasiak legutóbbi két bajnokiján három gólt szerző Rácz Barnabás. – Nem is indult jól a mérkőzés számunkra, gyorsan gólt kaptunk, majd fokozatosan visszajöttünk a meccsbe és sikerült is kiegyenlítenünk. A második félidőben megfogyatkozva is jobban néztünk ki ellenfelünknél, megszereztük a vezetést, majd utána is helyzeteket alakítottunk ki. Emellett nagyon szervezetten védekeztünk, ami a csapat egységét mutatja. Ellenfelünknek nem is volt kidolgozott helyzete. Sajnos az utolsó percben volt egy kis kavarodás a tizenhatoson belül, amiből kiegyenlítettünk. De még utána is megvolt a ziccerünk, ám kimaradt. Viszont ez most már a múlt, hiszen előre kell tekintenünk – hiszen újabb feladat vár ránk. Szeretnénk szerdán javítani és begyűjteni a három pontot a Budafok ellen. Úgy érzem, egyre egységesebbek és egyre jobbak vagyunk. A szakmai stáb felkészített minket arra, mit várhatunk a Budafoktól, tisztában vagyunk erősségeikkel és gyengeségeikkel. Egy biztos, úgy megyünk fel a pályára, hogy mindenképpen győzni szeretnénk.

A stadion jegypénztárai 14.30-kor nyitnak.