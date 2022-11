- A backyard ultrafutást egy amerikai úriember találta ki és egyre elterjedtebb az egész világon. Magyarországon négy éve rendeznek ilyen versenyt, ami során egy 6700 méteres pályát tűznek ki, amit minden órában teljesíteni kell. Ezt a gyorsabbak 30-35 perc, míg a lassabbak 40-50 perc alatt futják le, egy a lényeg – és ez adja a verseny nehézségét is –, hogy minden egész órakor a következő kör rajtjához oda kell állni. Ha valaki nem jelenik meg, az kiesett – avat be a részletekbe Gurisatti Gábor, aki ezúttal a 37. körig bírta. Vagyis a kőszegi sportoló nemcsak harminchét órán át volt talpon, hanem harminchétszer teljesítette a 6700 métert. A magyar válogatottnak – ami a nemzetközi megmérettetésen hatodik helyen zárt – sikerült a korábbi világrekordot is megdöntenie: 32 körig a csapat valamennyi tagja rajthoz állt. - Ez azok kitartásának is köszönhető, akik addigi egyéni teljesítményüket túlszárnyalva, összeszorított foggal is futottak – tette hozzá a kőszegi sportoló, aki beszélt arról is: szeretett volna a 40. körig eljutni, de az ínhüvelygyulladása miatt a 27. körtől komoly fájdalmakkal is küzdött.

S hogy milyen módon készül a versenyeire a kőszegi ultrafutó? - Lubics Szilvia - Magyarország legeredményesebb női ultratávfutója - írja az edzéstervemet, amiben a változatosságon van a hangsúly. Egy átlagos napon 1-1,5 órát, míg hétvégén, amikor több időm van, 2-4 órát futok – avatott be hétköznapjaiba Gurisatti Gábor. Megtudtuk azt is: évente átlagosan négy futócipőt használ el, ami azt is jelenti: 4-5000 kilométert fut le egy esztendő alatt. Szerencsésnek érzi magát, mert családja támogatja szenvedélye űzésében: - Feleségem szintén fut, sokszor elkísér és segít a versenyeken is. Emellett három lányunk szintén gyakran tagja a csapatnak – mondta el Gurisatti Gábor, aki szerint az, aki amatőr sportolóként a futást választja, mindegy milyen távon – 10 kilométeren, félmaratonon, maratonon vagy 100-200 kilométeren – teszi azt, a lényeg, hogy megtalálja azt, aminek teljesítése boldogsággal tölti el.