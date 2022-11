Lendületes játék vezette fel a meccset, és a rohanós kosárlabda a Falcónak feküdt jobban, némi lépéselőnybe került (4. perc: 5-9). A frissen pályára lépett Cowels triplája – a harmadik szombathelyi hármas – után időt is kért a paksi kispad (7-14). Visszatérve a pályára próbálta faragni a hátrányét az ASE. Végül 5 ponttal megnyerte az első etapot a szervezett Falco (16-21). A második negyed kicsit lassabb, óvatosabb játékot hozott, kevesebb ponttal az elején. Jól sáfárkodott előnyével a Falco (14. perc: 20-27), de az ASE ott loholt a nyomában.

Rendre fel is zárkózott, de amikor igazán közel ért volna, a jól védekező Falco újítani tudott. A paksi időkérés sem változtatott igazán a játék menetén. Sőt, Brown triplája után átlépte a 10 pontot a Falco fórja (17. perc: 24-35). Könnyedén, szemre is tetszetősen játszott Falco, szinte minden támadását ponttal zárta. És biztos előnnyel vonulhatott nagyszünetre (20. perc: 28-39) – a sárga-feketék vezetőedzője, Milos Konakov még arra is ügyelt, hogy forgassa a keretét.

Fordulás után állandósult a Falco 10 pont körüli, fölötti fórja (33. perc: 33-45). Eilingsfeld húzta a Paks szekerét, nagyon nem akart kikapni, sokat vállalt magára. A Falco viszont csapatként játszott, megoszlottak a terhek a játékosok között, többen is ponterősen kosaraztak (26. perc: 40-52). De Eilingsfeld 16. pontja után Konakov mesternek csak időt kellett kérnie (45-52). Ám a Paks folytatta a száguldást, a felzárkózást. Olyannyira, hogy egyenlített (29. perc: 54-54).

Visszaküzdötte magát a meccsbe az ASE – szétesett a Falco játéka mind támadásban, mind védekezésben. A záró negyed 58-59-es állásról kezdődött. Perl lépett elő vezérré vasi oldalon. Váltott pontokkal peregtek a percek, egy-két pontos Falco-előnnyel – aztán a Paks átvette a vezetést (33. perc: 64-63). A folytatásban váltott vezetést mutatott az eredményjelző. Ám lassan kezdett megnyugodni a sárga-fekete gárda (36. perc: 69-73). A Paks sokat büntetőzött, de rendre a Falco járt egy kicsivel előrébb. Másfél perc volt hátra, amikor a Paks szakmai stábja időt kért (73-80). De innen már – rutinos módon – nem engedte ki a kezéből a győzelmet a Falco.

jegyzőkönyv

Atomerőmű SE–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 77-84 (16-21, 12-18, 30-20, 19-25)

Paks, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, v.: Tóth C., Tőzsér D., Söjtöry T.

ASE: Edwin 6, Frank 3/3, Grubor 7/6, Atkinson 12, Eilingsfeld 22/3. Csere: Buckingham 11, Pajor –, Taiwo 4, Kovács Á. 12/6, Gulyás –. Edző: Csirke Ferenc.

Falco: Pot 2, Kovács B. 3/3, Brown 14/6, Tiby 7/3, Keller 13/3. Csere: Perl 21/3, Cowels 15/9, Barac 4, Krivacevic 2, Varasztó 3/3, Sövegjártó –. Edző: Milos Konakov.

Eredmény alakulása. 4. p.: 5-9. 6. p.: 7-14. 9. p.: 14-16. 14. p.: 20-27. 17. p.: 24-35. 20. p.: 28-39. 23. p.: 33-45. 26. p.: 40-52. 29. p.: 54-54. 33. p.: 64-63. 36. p.: 69-73. 39. p.: 76-82.

Kipontozódott: Gubor (40.)