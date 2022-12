A 2021/22-es bajnokságot a 6. helyen zárta a Szentgotthárdi VSE együttese, fél évvel később, a 2022/23-as őszi szezon után pedig három győzelemmel és hat vereséggel a 7. helyen állnak a vasiak. Meglehetősen szoros a mezőny, 4. helyen tanyázó Répcelak csak öt ponttal előzi meg a gotthárdiakat, de az utolsó Ajka is csak négy pontra van.

– Nem vagyok elégedett a csapat őszi teljesítményével, több van a fiúkban – jelezte Tróbert József, a Szentgotthárdi VSE vezetőedzője,a fiú utánpótlás-válogatott szövetségi kapitánya. – Abban bíztam, hogy a tavaszi NBC Kupás jó játékot a bajnokságban is megismételjük – sajnos nem így történt. De van ez így, hogy a hullámhegyek után gyakran hullámvölgyek jönnek. Ősszel nem is akadt kiemelkedően jó meccsünk, egyetlen találkozót sem tudnék a többi fölé emelni. Ennek egyik oka, hogy elég fiatal a csapatunk, a srácok az egyéni versenyeken – gondolok itt Cserpnyák Martin országos ifjúsági bajnoki címére – már bizonyították, hogy mire képesek, a bajnokságban viszont nagyon hullámzóan teljesítenek. Koruk miatt ez nem is meglepő, hiszen most vannak a tapasztalatszerzés fázisában. Ráadásul a bajnokság előtt súlyos térdsérülés miatt elveszítettük Roman Walchert, osztrák játékosunkra tavasszal sem számíthatunk – januárban ismét megműtik.

- Hiányzott is Roman rutinja és amúgyis meglehetősen szűk a keretünk. Az őszi szezon végére aztán összekapta magát a csapat, hozta, amit valójában tud. Így nincs is nagy baj, a középmezőnyben vagyunk, viszont a hazai pályán dobott csapatfában javulnunk kell, legalább a 3600 fát Szentgotthárdon illene hoznunk. A célkitűzésünk változatlan, a középmezőny elejére, a 4-6. hely valamelyikére szeretnénk odaérni, a dobogó nem reális. Hiszem, hogy célunk teljesíthető is. Ami a felkészülést illeti, annyi biztos, hogy január közepén a Zalaegerszeg Szuperligás és NB I.-es csapatával vívunk edzőmérkőzéseket Szentgotthárdon.

Az energiaárak a tekesportra is hatással vannak, így a Magyar Tekézők Szövetsége úgy döntött, hogy – mivel jövő év elején várhatóan több csarnok is időlegesen bezár – elcsúsztatja a tavaszi bajnokságok rajtját. A Szuperliga így csak február 18-án, az NB I. és az NB II. pedig március 16-án folytatódik. A Magyar Kupa első körét január 8-ig, a másodikat pedig január 9. és február 13. között kell lebonyolítaniuk a csapatoknak.