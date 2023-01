A tavalyi esztendő végén rendezett szombathelyi Szilveszter Kupát remek játékkal nyerte meg a Futer Tűzifa kispályás futballcsapata. Sokat nem pihentek a játékosok, hiszen az elmúlt hétvégén már Keszthelyen léptek pályára, a 3. Volvo Penta-Royal Homes Kupán. A hagyományos erőpróbára 24 csapat nevezett, négyes csoportokban kezdődött a küzdelem. A Futer egy győzelemmel és két döntetlennel csoportmásodikként jutott tovább.

Az egyenes kieséses szakaszban már simán vette a feladatokat a szombathelyi és celldömölki futballistákat felvonultató vasi alakulat, magabiztosan jutott be a döntőbe. Ahol a tapolcai, amúgy a Teskánd NB III.-as csapatára építő Vektorbau Invest volt az ellenfele (érdekesség, hogy a Vektorbau címvédőként fog pályára lépni hétvégén a büki Tutto Bene Scarpe országos teremlabdarúgó-tornán). A Futer jól játszott a döntőben, 1-0-ra vezetett egészen a finálé hajrájáig. Ám hat másodperccel a vége előtt, egy labdaejtés után ritkán látható szerencsés (a Futer szempontjából inkább szerencsétlen) góllal egyenlített a Vektorbau.

Következtek a büntetők: Sánta Roland kétszer is védett, így belefért egy Futer-rontás – 1-1-es rendes játékidő után büntetőkkel 2-1-re nyert a vasi alakulat.

Végeredmény: 1. Füter Tűzifa Kft., 2. Vektorbau Invest, 3. Csakegycsapat (Székesfehérvár).

A győztes csapat névsora: Sánta Roland, Kovács Adrián, Mangenelli Zsolt, Manganelli Attila, Kiss Ádám, Szántó Roland, Balikó Tamás, Hanzl Máté, Enyingi Márk, Jurik Patrik Bence, Hegyesi Zsolt). Hanzl Máté lett a torna gólkirálya.

Egyébként több vasi csapat is ott volt Keszthelyen, a szombathelyi FocIszak majdnem bejutott a négy közé, míg a körmendi Budai Bádog éppen lecsúszott a dobogóról.

– Közel ugyanazzal a csapattal nyertünk Keszthelyen, mint a Szilveszter Kupán – árulta el Manganelli Zsolt csapatvezető. – Nem adták könnyen a keszthelyi aranyérmet sem, de azért a Szilveszter Kupán jobban megszenvedtünk a bajnoki címért. Érdekesség, hogy nagyon hosszúra nyúlt a torna, az első meccsünket 14 órakor játszottuk, míg a döntőt 23 óra körül rendezték – ami azért szokatlan, fárasztó volt. A hétvégén már Bükön, a 9. Tutto Bene Scarpe országos teremlabdarúgó-tornán lépünk pályára – szeretnénk itt is nyerni. Egyszer már sikerült mind a három tornán diadalmaskodni, megpróbáljuk megismételni a bravúrt!

Összeszokott, ütőképes csapat a miénk, és remek baráti táraságként is működünk – nagyon együtt vagyunk, most megy a játék is, rendben van a formánk. Éppen ezért bizakodva várjuk a büki tornát!