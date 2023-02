A napokban Sopronban edzett a Nyugat-Dunántúl Jövő Bajnokai válogatottja. A keretbe a 2022. évi korosztályos országos bajnokság és az év végi ranglista 1-8. helyezett úszói kerülhettek be. A 26 fős keret tagja volt a Szombathelyi Sportiskola három tehetsége, Pozsonyi Koppány, Bozsodi Máté és Horváth Patrik.

– Koppány jelenleg is egy kéthetes utánpótlás edzőtáborban készül azokkal a 2009, 2008-as születésű társaival, akikkel jövőre már az EYOF-on indulhat – tájékoztatott Budavári István, a SZoSI úszószakosztályának vezetője. – Koppánynak az 50 és 100 gyors az erőssége, Máténak a hátúszás fekszik talán a legjobban, bár most már pillangóban is, hiszen ranglistavezető 100-on és 200-on. Patrik pedig egyre jobb mellúszásban, tavaly korosztályában második lett 200 mellen.

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő Úszóiskoláját a 2008-as répcelaki születésű Szabó Gergő képviselte.

– Eredményei alapján a mell- és a vegyesúszás lehet az ő kitörési lehetősége, de pillangóban és gyorsúszásban is fejlődőképes – fogalmazott Szummer Tamás, a sárvári úszóiskola vezetőedzője. – Edzésmunkáját egyre komolyabb szintre emeli. Tavaly több versenyszámban is döntőt tudott úszni korcsoportos bajnokságán. Nem mellesleg ranglistáján is előkelő helyen zárt 100 méter, valamint 200 méter mellen.

A háromnapos edzőtábor során az első két nap két-két edzésből és tornából állt, amelyet Petrov Árpád az időszaknak megfelelő vegyes-gyors állóképesség fejlesztő edzésterve alapján úsztak le a versenyzők. A szakember az év elején igencsak aktuális motivációs előadással erősítette meg a versenyzőkben az úszóedzések és az iskolai elfoglaltságok tudatos tervezésének fontosságát, amelynek heti, havi éves és többéves tervezésére sarkallta a gyerekeket és példákon keresztül mutatott utat a lehetőségekre. Az összetartás Nagy József mesteredző mellúszás előadásával és a mellúszók úszásának egyenkénti elemzésével zárult.

– Hasznos és tartalmas három napot töltöttek együtt a gyerekek – összegezte a felkészülést a hazai szövetség honlapján Szántó Kata, a Nyugat-Dunántúl Régió vezetőedzője, az összetartás szervezője. – Nagyon jó, motiváló hatással van egymásra ennyi jó képességű gyerek.