Bozsok–Kemenesalja 3-1 (2-0). Bozsok, vezette: Mónos J.

Bozsok: Szenteleki – Bigner, Kratochwill, Hankó Viktor, Pál (Iker), Dévényi (Kalmár), Dobány P. (Kappel), Kovács P. (Páter), Szalai, Tompek, Kiss M..

Kemenesalja: Hujbert – Németh M., Őri (Bodor), Szabó B., Géczi (Kolompár), Czöndör, Horváth B., Lőrincz, Pethő, Erdélyi, Ölbei.

Gólszerzők: Tompek, Dobány P., Pál, ill. Czöndör B.

Korán magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat, sőt, 15 perc után már kétgólos előnyre tett szert – a vendégek felívelt labdákból próbáltak veszélyeztetni. A második játékrészben mindkét oldalon adódtak helyzetek, a hazaiak győzelme viszont nem forgott veszélyben, megérdemelten tartották otthon a három bajnoki pontot.

Alsóújlak–Boba 2-0 (0-0). Alsóújlak, vezette: Talabér N.

Alsóújlak: Gábor – Hantó, Pados (Hancz L.), Toldi (Káldi), Varga Á., Varga N., Gampel D., Vasas (Papp A.), Kántor, Nagy Z. (Kaposi), Varga R.

Boba: Fábián – Dornai, Pityer (Szabó J.), Binder, Kóbor (Balogh Ma.), Kozári, Szigeti (Dákai), Farkis (Balogh Mi.), Magyar, Prépost (Fodor), Bugyi.

Gólszerzők: Varga R., Káldi.

Kemenesmagasi–Uraiújfalu 2-2 (1-1). Kemenesmagasi, vezette: Marácz Z.

Kemenesmagasi: Papp Á. – Poós, Bándoli, Molnár Zs., Horváth T., Solymos (Fülöp), Király, Palotai, Csemer, Kerekes, Molnár T.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Gáspár (Németh B.), Gallen, Szabó B. (Czenki), Németh Z., Pungor Sz., Kovács G., Simon, Keszei, Vörös (Agg).

Gólszerzők: Molnár T., Kerekes, ill. Szabó M. (2).

Újperint–Szeleste-Pósfa 3-0 (2-0). Újperint, vezette: Németh L.

Újperint: Horváth B. – Fliegler, Viszket (Hujber), Baranyai (Kovács Zs.), Egyed (Nyári), Tamás, Hegedűs, Czingráber, Sásdi, Szabó Z. (Kiss Á.), Szalay (Kovács G.).

Szeleste-Pósfa: Szentgyörgyvári – Nardai, Németh B., Horváth D. (Kovács M.), Pethő Norbert, Riba, Molnár G., Kovács R., Horváth E., Kovács T.,

Horváth L.

Gólszerzők: Egyed (2), Nyári.

Gencsapáti–Sé Honvéd 2-0 (1-0). Gencsapáti, vezette: Bagoly G.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Pochernin (Tóth B.), Sulyok (Jónás), Kovács G. (Lőrincz), Soldatenko, Dancs, Fülöp, Bokor (Skrapits), Roshko, Egyed, Janek.

Sé: Földi – Szalay D., Séfer, Kiss M. (Rada Á.), Werderits (Sümegi), Muzsai (Kovács K.), Halmos, Nemes, Farkas K. (Fichtacher), Kovács T., Kiss Máté.

Gólszerzők: Dancs (2).

Kiállítva: Séfer (77., Sé).

Rögtön magához ragadta a kezdeményezést a házigazda, gyorsan előnybe is került – majd a folytatásban is enyhe fölényben játszott. A második félidőben nagyobb energiákat mozgósítottak a vendégek, de főként mezőnyben zajlott a játék. Aztán a kiállítás megpecsételte a Sé sorsát, mert innentől kezdve sorra dolgozta ki helyzeteit a házigazda, és a második góllal le is zárta a meccset. Az amúgy sportszerű mérkőzést megérdemelten nyert meg a Gencsapáti.