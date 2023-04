A Falco elleni bravúros győzelmét (80-87) követően kétségtelenül a szezon legnehezebb és legfontosabb meccse várt az Egis Körmendre. A tét pedig – ahogy már hetek minden találkozón – változatlanul a playoffba kerülés volt. Lassan kezdik megszokni a Rába-parton, hogy Kocsis Tamás csak elvétve tud zavartalanul készülni egy-egy összecsapásra. Nem volt ez másképp az ASE ellen sem, hiszen a heti edzésmunka során ezúttal is volt hátráltató tényező gazdagon a vasi piros-feketéknél, de a sorsdöntő meccs előtt mindenki játékra jelentkezett, függetlenül attól, mennyire volt ereje teljében. Bármennyire is gyenge idényt futott tavaly a Paks, azon kevés csapatok közé tartozott, amely oda-vissza verte az alapszakaszban a Körmendet. Az idei szezonban a felek decemberi atomvárosi találkozóján négy ponttal tudott nyerni Csirke Ferenc legénysége (88-84). Ahogyan azt a mérkőzés felvezetőjében írtuk, számos lehetséges forgatókönyvet számba vettek a klub közösségi oldalán, hogy körmendi győzelem vagy netán vereség esetén a közvetlen riválisok meccseredményeit figyelembe véve, hol végezhet Kocsis Tamás együttese. A címvédő Falco elleni győzelemmel azonban kétségkívül jó helyzetbe kerültek a rájátszást illetően a Rába-partiak, akiknek nem volt más dolguk, csak magukra koncentrálni és nyerni. A többi nem számít.

Kezdésként Ferencz első triplakísérlete landolt a gyűrűben, megadva ezzel a meccs alaphangulatát. Remek, 7-0-ás rohanással kezdett a házigazda, az első Paks-kosárra három percet kellett várni, a sikeres közeli Atkinson nevéhez fűződött. Mitchell és Chambers duplája végképp kihozta Csirke mestert a sodrából (11-2), időt kért a vendégek trénere, akinek Edwinhez volt pár keresetlen szava. Ettől azonban nem növesztett szárnyakat az Paks, amely az utolsó másfél percig 6-7 pontos hátránnyal üldözte vendéglátóját. Az első negyed hajrájában 11-0-ás sorozattal sokkolta a Körmend a tolnaiakat, akik az utolsó percekben nem találtak gyűrűbe, így a vasiak tetemes előnyre tettek szert (28-12). A rövid pauza után Edwin kettesével és Grubor hármasával igyekezett kapaszkodni az ASE, amire a túloldalon Takács egy újabb triplával válaszolt (31-17). 15 perc elteltével a hazaiak 4, míg a vendégek már 10 eladott labdánál jártak, amit kíméletlenül büntetett a Körmend. Adams, majd Edwards is betalált kintről, Csirke mesternek pedig újfent időt kellett kérnie (39-21). Az addig lelkes atomvárosi drukkerek végképp elhallgattak, míg hazai oldalon igazi fieszta volt készülőben, amikor Cakarun kettesével kialakult közte a 20 (41-21). A lejtmenetben lévő ASE élére senki sem tudott vezérként állni, Eilingsfeld és Edwin is vergődött a hazaiak szorításában. A 48-27-es félidei eredmény önmagáért beszélt, védekezésben és támadásban is magasan ellenfele fölé nőtt a Körmend, amelynél ezúttal a dobások is rendben voltak. Többen is féltették a piros-feketéket a szünetben, mondván, egy héttel ezelőtt a Falco hasonló előnyének tudatában kissé kiengedte kezéből a gyeplőt...



Félelmük nem volt alaptalan, mert amennyire megnyugtató, annyira veszélyes is tud lenni egy ekkora előny. A Paks nagy elánnal kezdte a harmadik negyedet: Atkinson duplája után Buckingham kapta el a fonalat, közelről, távolról is betalált, aztán megint Atkinson volt eredményes, így a hazai fór pillanatok alatt 12 pontosra csökkent (48-36) – egyből megjött a vendég tábor hangja. Chambers törte meg középtávolijával a Paks remek sorozatát, majd Edwin faultja után Mitchell büntetői is ültek (52-36) – kezdett éledezni a házigazda, amely kissé bentragadt az öltözőben. Az ASE azonban nem adta fel, és szigorított védekezésével egyre több hibára kényszerítette a vasiakat. A szívós vendégek így három perccel a negyed vége előtt 10-re csökkentették hátrányukat, majd Grubor hármasával 59-52-t mutatott az eredményjelző. Omenaka kihagyott középtávolija után Edwin is elsüllyesztett egy újabb paksi duplát, ezzel már 59-54 volt az állás, feltámadt az ASE. Nem csoda, hogy Kocsis Tamás azonnal magához rendelte játékosait, semmi sem működött hazai oldalon. A bajnoki döntőt idéző hangulatban Omenaka lépett elő, és óriásit küzdve két közelijével tartották tisztes távolban maguktól a piros-feketék Eiligsfeldéket (63-54). Kemény utolsó negyedre volt kilátás, amely Mitchell büntetőivel vette kezdetét (65-54). Kapkodós, ideges hangulatban szántották fel a csapatok a parkettát, sok hiba csúszott mindkét oldalon a játékba. Kovács szintén büntetőkből volt eredményes, majd megint Omenaka villant, bődületes zsákolása az egész csarnokot talpra ugrasztotta (67-56). Igazi csapatmunkával javult fel a Körmend védekezése, egymást kisegítve igyekeztek a hazaiak megakadályozni a paksi támadásokat. A 35. perc legvégén Edwards duplájával újfent egyre megnyugtatóbbá vált a hazai előny (75-61) és ezzel együtt eldőlni látszott a találkozó, bár még viszonylag sok volt vissza a meccsől. De ahogy sejteni lehetett, nem volt már ereje visszakapaszkodni a Paksnak, amely végül 82-74-re maradt alul az Egis Körmend otthonában. A találkozó végén erősen ment a matekozás a lelátókon és a pályán is, mivel a többi végeredményre még várni kellett. A DEAC magabiztosan verte a Kaposvárt, a ZTE viszont kikapott a Kecskeméttől. Nyíregyházán a világ szeme – a nyírségiek az utolsó percben egy ponttal vezettek a Sopron ellen, ami nem kis meglepetésnek számított. Mindezek fényében úgy tűnt, a Körmend a hatodik helyről várhatja a rájátszást. Azonban az SKC döntetlenre mentette a mérkőzést az utolsó pillanatokban, így következhetett a hosszabbítás.

MESTERMÉRLEG

Kocsis Tamás: - Elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, hiszen az utolsó öt mérkőzésünkből négyet megnyertünk. A Paks nagyon kemény ellenfél volt. Jól kezdtük a mérkőzést, aztán a második játékrészben jött egy holtpont a játékunkban, de sikeresen kimásztunk a gödörből és bebiztosítottuk helyünket a felsőházi rájátszásba.

Csirke Ferenc: - Az első félidőben nagyon rossz felfogásban kosárlabdáztunk, aztán bebizonyítottuk, hogy többre vagyunk képesek, de ennyi nem volt elég a sikerhez. Egy nagyon nehéz, viszontagságos szezonon vagyunk túl, de nem vesszük félvállról a további alsóházi mérkőzéseinket sem. A kupában szeretnénk vigasztalódni.

Godwin Ekene Omenaka az Egis Körmend centere: A találkozó első felében nagyon jól játszottunk, sok „gólszerzési” lehetőséget teremtettünk és a védekezésre is nagy figyelmet fordítottunk. Aztán többet hibáztunk, de a győzelmünk nem forgott veszélyben. Szeretnénk tovább menetelni, minél több győzelem megszerzése a célunk.