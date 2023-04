Répcelaki SE–Ajka Kristály SE 7:1 (3664-3453).. Répcelak, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Répcelak: Tóth Á. 613, Horváth Z. 603, Móricz 653, Molnár 624, Bíró 590, Szabó A. 581. Edző: Kiss Zsolt.

Ajka: Fodor 555, dr. Tóth 584, Berzsenyi 552, Lendvai 584, Magyar 551, Tóth L. 627.

Az első sorban Tóth Áron magabiztosan, mindössze fél szettpontot veszítve 613 fával hozta a csapatpontot. Horváth Zoltán az első két szettet még ugyan elvesztette, de onnantól nem vesztett többet és még a hátrányát is ledolgozta így már 2-0 volt a Répcelaknak, A második sorban Móricz Zoltán a nap legjobb eredményével, 653 ütött fával tartotta otthon a harmadik pontot. Molnár Pál szintén két vesztett szett után állt fel és hozta el a negyedik pontot a 624 ütött fával. Az utolsó körben Biró Patrik 3-1-es aránnyal hozta pontját, míg párja Szabó Attila kikapott a vendégek legjobbja, Tóth László ellen.

Ifjúsági: 4:0 (1077-931). Varga B. 536, Kiss B. 541.

Zalaegerszegi TK–Szentgotthárdi VSE 7:1 (3823-3637). Zalaegerszeg, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Zalaegerszeg: Fehér 669, Kakuk 646, Mazzag 599, Pintér 633, Nemes 614, Járfás 662.

Szentgotthárd: Cseh B. 624, Karba B. 617, Cserpnyák M. 663, Takács T. 592, Pákai 588, Oswald 553. Edző: Tróbert József.

Az első sorban Karba Bálint elképesztő kezdése kitartott a végéig és szoros párharcban 617 fával elhozta a vasiak egyetlen csapatpontját. Cseh Bence is remekül játszott, 624 fáig menetelt de esélye sem volt ma a bombaformában szereplő Fehér ellen. Karba Noel és Oswald Dániel pedig sima vereséget szenvedett a magyar válogatott csapatkapitányával szemben. A második sorban Takács Tamás szoros mérkőzést játszott, de kikapott Nemestől. Pákai Zsoltnak nem volt sansza a pontszerzésre a szintén remeklő hazai játékos ellen. A nap legnagyobb csatáját Cserpnyák Martin játszotta a felnőtt válogatott Pintér Károllyal. Martin az ifjúsági mérkőzés után egy hatalmas lapáttal rátett és 663 fával, csupán 8 fával maradt el a pályacsúcstól. Hiába sikerült felülkerekednie összfában ellenfelén, az utolsó dobással Pintér zsebelte be a csapatpontot.

Ifjúsági: 0:4 (1180-1237). Oswald D. 625, Cserpnyák M. 612.

A szentgotthárdiak ifjúsági csapata zalaegerszegi győzelmével két fordulóval a vége előtt megszerezte első bajnoki címét.