Csakúgy mint egy évvel ezelőtt, ezúttal is a hatodik helyen zárta a férfi teke Szuperligát a Szentgotthárdi VSE. Az őszi szezon után még a hetedik helyen állt Tróbert József együttese, a sárga-kékek tehát egy pozíciót javítottak tavasszal. A Szentgotthárd ifjúsági csapata pedig egészen kiválóan szerepelt, a fiatalok ugyanis megnyerték az ifibajnokságot. És akkor még nem említettük az NB II.-es Szentgotthárd II.-t, Cserpnyák Árpád együttese második lett és feljutott az NB I.-be.

– A tavaszunk sokkal jobban sikerült az ősznél, ősszel csak hat, míg tavasszal tíz pontot gyűjtöttünk – mondta Tróbert József, a Szentgotthárd edzője. – Ha ősszel is így szerepeltünk volna, a negyedik helyen zárjuk a bajnokságot. De mivel a csapat nagyon fiatal, hullámzó a teljesítményünk, ez egy természetes folyamat. A játékosokban megvan a képesség a fejlődésre, az előrelépésre. Az együttes nagy részét szentgotthárdiak alkotják, a kezdőcsapat hat játékosából négy-öt is helyi tekéző. Ezzel együtt is tény, hogy a nálunk sokszor nagyobb költségvetésű együtteseket pokoli nehéz lenne megelőzni. Tavasszal a legjobban az utolsó fordulóban lejátszott, Kaposvár elleni idegenbeli meccs sikerült, szép győzelemmel zártuk a bajnokságot. Nagyon nagy fát dobtunk egy bombaerős Kaposvár otthonában, így jó szájízzel fejeztük be az idényt. Egyénileg senkit sem szeretnék kiemelni a tavaszi teljesítmény alapján, valamennyi játékos fája javult, miként a csapatfánk is több lett. Ami a jövőt illeti, máris van változás a játékoskeretünkben. Cserpnyák Martin az osztrák bajnok Neukirchenhez szerződött, míg Borsos Bence és Járfás László a Zalaegerszegi TK-tól érkezett hozzánk. Örömteli és óriási dolog, hogy ifjúsági csapatunk megnyerte a bajnokságot, miként, hogy NB II.-es gárdánk ősszel már az NB I,-ben szerepelhet. Utóbbi csapatunkhoz Németh László érkezett Halogyról. Visszatérve Szuperligás csapatunkra: július közepén kezdjük a felkészülést, részt veszünk a Könye Róbert emlékversenyen, játszunk Győrött a női aranyérmessel és elutazunk Ausztriába az osztrák bajnok Neukirchenhez is És még további meccsek is tervben vannak.