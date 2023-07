A Szombathelyi Haladás NB II.- es labdarúgócsapata újabb felkészülési mérkőzéseket vív – két nap alatt kettőt. A zöld-fehérek ma 17 órakor az Illés Akadémián az NB III. Nyugati csoportjának bajnokát, a VLS Veszprém együttesét fogadják. A veszprémiek hiába nyerték meg a bajnokságot, az osztályozón elbuktak a Tatabánya ellen, így ősszel is a harmadosztályban szerepelnek. A vasiak szombaton is pályára lépnek, a bajnoki főpróbát a katari első osztályú Al-Ahli SC ellen tartják, méghozzá Bécsben. A vasiak női együttese is pályára lép, a Haladás Viktória szombaton 11 órakor az Illés Akadémián a Mol Fehérvárt fogadja. Markó Edina együttese múlt hétfőn kezdte a felkészülést, első edzőmérkőzésükön 8-0-ra nyertek a másodosztályú ZTE vendégeként.