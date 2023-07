Verstappen a pole pozícióból rajtolva aratott győzelmet az idény második sprintfutamán, s az Osztrák Nagydíjnak is az első rajtkockából vághatott neki. A startot követően az első kanyarokban Leclerc ugyan még szorongatta a hollandot, aki aztán egyre nagyobb előnyre tett szert. A 15. helyről rajtoló Pérez hamar megkezdte a felzárkózást az élmezőnyre. Szinte folyamatosan lengették a fekete-fehér zászlót pályaelhagyások miatt és többeket meg is büntettek emiatt. A 25. körben Verstappen, majd nem sokkal később Pérez is a bokszba látogatott. Előbbi a két Ferrari mögé, utóbbi a 10. helyre esett vissza. A holland hamar lehagyta Sainzot, nyolc körrel később pedig Leclerct is elkerülte, innentől már zavartalanul haladt az élen, egészen a futam leintéséig. A nagy zárkózást bemutató Pérez újabb kerékcseréje után ötödikként jött vissza a pályára. A mexikói a hajrában Sainzcal vívott nagy csatát a harmadik helyért. Első két támadási kísérletét még visszaverte a ferraris, harmadjára azonban már nem tudta feltartóztatni. Verstappen idei hetedik, pályafutása 42. futamgyőzelmét aratta, amellyel az örökrangsorban megelőzte a háromszoros vb-győztes Ayrton Sennát. Leclerc lett a második, Pérez pedig a harmadik. Folytatás a következő hétvégén Silverstone-ban.