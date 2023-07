Szombathelyi Haladás vezetése részéről Szántó Erzsébet és Séllei Árpád ügyvezető igazgató, Szántó Csaba szakmai vezető, Aleksandar Jovic vezetőedző, Rúzsa Iván másodedző, Rácz Barnabás csapatkapitány, valamint az új játékosok, Jagodics Márk, Jancsó András, Szakály Attila és Marko Kelemen foglalt helyet. A szurkolók kíváncsiak voltak a csapatra, szinte megtelt a Haladás Klubház.

- A Haladás célja csakis a legmagasabb osztályba való visszajutás lehet, 2019-ben esett ki a Haladás az NB I.ből, 2022-ben többségi tulajdonosváltás volt – mondta Szántó Erzsébet. - Azóta stabil alapokra kellett helyezni a klubokat, meg kellett határozni a szakmai célokat. A stabilitás az elmúlt évben megtörtént. ennek egyik bizonyítéka, hogy a licencet elsőre megkapta a Haladás. Viszont egy szervezet átalakítása három év, második lépés a szakmai irány, játékfilozófia meghatározása. A szurkolók látványos támadófutballt szeretnének látni Szombathelyen. Korábban nem volt sportigazgató, ezért kerestünk olyan szakembert, aki a klubunk filozófiáját vallja - Szántó Csaba pedig ilyen szakember, És az is fontos volt, hogy a fiatalok visszatérjenek a csapatba. Ezért fontos volt, hogy az Illés Akadémiával napi szinten együtt dolgozzunk. Volt még egy cél, hogy a csapatban a lehető legtöbb szombathelyi játékos szerepeljen. Fontos az identitás, ezt pedig helyi futballistákkal lehet megteremteni. Már a tavalyi igazolásoknál is ez volt a cél, de ez nem mehetett a minőség rovására. Egyet szeretnék kérni: bízzanak bennük, higgyenek benne. Mikor esedékes az NB I.? Két éven belül vissza kell kerülni az első osztályba. Idén az első négy-öt hely valamelyike a cél. De ehhez összefogás kell. Mi nem teszünk mást, csak dolgozunk. Egyet kijelenthetünk: ezek a fiúk meghalnak minden meccsen a győzelemért.

Mészöly Géza távozott.

- Mészöly Gézának vannak más elfoglaltságai is - elég ha a Mészöly Focisulit említem - így távozott Géza továbbra is a Haladás mellett áll, de már nem szakmai vezetőként. – folytatta Szántó Erzsébet. - Sportdiplomáciában mindig is számíthatunk majd rá. S még egy változás: Jagodits Zsuzsa pedig Ács Mónikát váltja a kommunikációs igazgatói poszton.

- Olyan egységes szakmai koncepciót alakítottunk ki, amely labdabirtoklásra alapul, bátor támadójátékkal övezve – mondta Szántó Csaba. – Egy friss hír: egy visszalépés miatt a megyei I. osztályba Haladás II. néven csapatot indítunk. Mi nagyon bízunk a szakmai stábban, a keretben, kérjük, hogy ti is ugyanúgy bízzatok bennük.

- Minden nap tanulom a magyar nyelvet – mondta Aleksandar Jovic. – A kommunikáció a legfontosabb a futballban, de mivel a játékosok beszélnek angolul, így nincs semmi gond. Másfél hónapja edzünk a csapattal, sokat tréningeztünk, sok elemzéssel, sok beszélgetéssel fűszerezve. Elindultunk egy úton, ami egy cél felé vezet, új alapelveket raktunk le. A fiúk hamar elsajátították az elképzeléseimet, elégedett vagyok a munkamorállal. Minden edzést úgy végzünk el, mintha meccs lenne. Amikor gyerekként fociztunk, az volt a legfontosabb, hogy nálunk legyen a labda és gólt szerezzünk. Önmagában persze a labdabirtoklás nem jelent semmit, hiszen gólokat is szereznünk kell. Olyan focit játsszunk, ami a szurkolóknak is tetszik. Meggyőződésem, hogy ez a csapat erre alkalmas. Olyan játékot akarunk, amiben sok a futás és az intenzitás. Még nyitva az átigazolási piac, még keresünk futballistákat, de a jelenlegi csapat is megfelelő kvalitással rendelkezik.

- Nagyon sokat jelent, hogy ma ennyien itt vagytok - mondta Rácz Barnabás. – Nagyon komoly felkészülésen vagyunk túl, a mesterrel egy új filozófia érkezett, ami közel áll a csapathoz. Egyre jobban elsajáítottuk ezeket az alapelveket, nem véletlen, hogy sok helyzetet alakítottunk ki. A mester olyan szenvedéllyel űzi a szakmát, hogy ez át kell ragadjon a csapatra. A tétmeccsek most jönnek, a puding próbája az evés, de tudjuk, hogy mit végeztünk el a felkészülés során. Ennek fényében várjuk a vasárnapi meccset. Pozitívum, hogy nem volt sérülés, mindenki végig tudta csinálni a felkészülést. A közösség is nagyon jó. Sokan közülünk játszottunk már az NB I.-ben, tudjuk, hogy milyen érzés ott futballozni. Ezt szeretnénk ismét átélni.

- Nagyon örülök, hogy újra itthon lehetek - így Jancsó András. – Az első évem jó sikerült Szentlőrincen, a második a sérülésem már nem. Kemény felkészülés van mögöttünk, pozitívan tekintek a bajnokságra, de a pályán kell megmutatni mit tudunk, nem itt, szavakkal.

- Jó itt lenni, rengeteg ismerős arcot látok – jelezte Jagodics. – Az elmúlt három év tapasztalataival úgy érkeztem vissza, hogy segíthetek a klubnak. Itt mindenki elmondhatja, hogy élete a Haladás – csináljunk egy jó szezont.

- Gyermekkoromban rendszeresen Haladás-meccsekre jártam a szüleimmel - mondta Szakály Attila. – . Amikor pedig futballistaként elmentem másik csapatba, mindig fő szempont volt, hogy közel legyek Szombathelyhez. Látom, hogy a szurkolók csalódottak a szereplés miatt, mi szeretnénk feljutni az első osztlyba, ez a fő célunk. Tudom, lehet itt bármit mondani, úgyis az eredmények döntenek el mindent. Jó a csapat, a szakmai stáb. Hajrá, Hali!

- Nem szeretek sokat beszélni, de jól érzem magam itt, ahogy a többiek is elmondták, jó a csapat és szeretnénk jó teljesítményt nyújtani és feljutni – mondta Marko Kelemen.

- 30 éve létezik női labdarúgás Szombathelyen, két bajnoki címet, három Magyar Kupa-győzelmet szereztünk, sok játékos igazolt komoly csapatba - mondta Markó Edina. – Szeretnénk, ha minél többen kilátogatnátok a hazai meccseinkre, bízom abban, hogy a következő szezonban sikerül előrelépnünk. Tele vagyunk fiatal tehetségekkel, mi is rengeteget dolgozunk. Büszkék vagyunk, hogy az U19-es csapat tavaly bajnoki címet nyert. Fiatal csapatunk van, de eredményesek is akarunk lenni, az első négyben szeretnénk végezni

- Napról napra fejlődnek a lányok, rengeteg munkát végeznek a lányok- mondta Balogh Henrietta. - Az U19-es csapatból már sokan bemutatkoztak az első csapatban, nagy a versengés a kezdőegyüttesben kerülését. Nagyon elszántak a lányok és nagyon várjuk a bajnokság kezdetét.

Forrás: Cseh Gábor

S ezt követően érkeztek a kérdések és észrevételek.

- Örülök a hazatért játékosoknak, örülök az új edző filozófiájának. Az edzőmeccseken már viszontláttam ezeket a jegyeket,a támadófocit. Az NB II. nagyon nehéz, de a bizalom jár, majd a meccsek eldöntik, merre tovább így egy drukker.

- Játékosok választották vagy a stáb, a vezetők csapatkapitánynak Rácz Barnabást? Vannak-e karakterek a csapatban? Kik játszanak majd a Szombathelyi Haladás II.-ben?

- Közösen, a csapat a szakmai stábbal választott meg kapitánynak, ami nekem óriási megtiszteltetés – mondta Rácz Barnabás. – Egységesek vagyunk, mindenki egyfelé húz. Vannak egyéniségek a csapatban, de majd a meccseken dől el ez is.

- A Haladás valamennyi játékosa szerepelhet az NB II.-es csapatban és az Illés Akadémiáról azok a fiatalok, akiknek kettős igazolásuk van – mondta Szántó Csaba.

Forrás: Cseh Gábor

Örülünk, hogy te lettél a kapitány, remélem olyan kapitány leszel, mint a válogatottban Szalai Ádám. A női csapatnak sok sikert kívánok, minden meccsen kint vagyok - jött egy újabb reakció.

- Örülök, hogy világos beszéd van azzal kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy mik a célok, hogy két éven belül fel kell jutni. Örülök annak is, hogy szombathelyiek jöttek haza a csapathoz. Ismerem őket gyermekkoruk óta, de persze a kritikát ők is megkapják majd, ha úgy alakul. Kint voltam az edzőmeccseken, előrejátékban egy befejező csatárral kellene erősíteni még - jött egy észrevétel egy drukkertól.

- Ha nem sikerül két éven belül feljutnunk, akkor ez a vezetőség menni fog, mert akkor alkalmatlanok vagyunk a feladatra – mondta Szántó Erzsébet.

-Szeptember 6-án zárul az átigazolási időszak, védő, középpálya és csatárposzton is szeretnénk erősíteni, nálunk az emberi oldal is fontos, Tudjuk melyek a hiányposztok és azon dolgozunk, hogy ezeket betöltsük - ezt már Szántó Csaba mondta.

Mennyire fontos a Magyar Kupa, fontos ott a jó szereplés?

- Ha egyszer egy csapat elindul valahol, akkor azt meg akarja nyerni. Szeretnék tavasszal is még versenyben lenni. Hogy megnyerjük a kupát, azt ugye nem garantáljuk, de szeretnénk minél tovább jutni – fogalmazott Szántó Csaba.

Szurkolói óhaj: Azt kérem, hogy a Magyar Kupát is véresen komolyan vegyük, hiszen lehet kiugró eredmény elérni.

-Tudjuk, milyen fontos szerepet játszik a kupa a drukkereknél, én anno az FTC-vel nyertem kupát, még most is megvan az érmem. Tudjuk, hogy fontos ez a csapatnak a szurkolóknak, a klubnak, nagy hangsúlyt fektetünk a kupamérkőzésekre. Száz százalék (utóbbit már nagy sikert aratva magyarul mondta Jovic-mester). – mondta Jovic.

Forrás: Cseh Gábor

- A Rohonci út megszűnt oroszlánbarlangnak lenni, fontos, hogy hazai pályán ne adjunk pontokat az ellenfeleknek és az is, hogy ha mégis kikap a csapat, megtapsolhassuk a fiúkat azért, mert megszakadnak a pályán - kérte egy drukker.

Ezt követően a második csapat jogi kérdéseit feszegette hosszasan egy szurkoló, amire Szántó Erzsébet válaszolt hosszasan és részletesen. Majd ugyanettől a szurkolótól a futball kft. mérlege került szóba, erről folyt hosszasan a diskurzus.

Végül fél nyolc tájban, másfél órát követően ért véget a hat órakor kezdődött ankét - pozitív hangulatban, optimistán, bizakodva keltek fel helyükről a szurkolók.