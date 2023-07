Kedd délután tartották a szombati, 39. Vasi Vasember triatlonverseny sajtótájékoztatóját. Az eseményen részt vett a rendező Pannonsport Kft. képviseletében Kalmár Attila ügyvezető, valamint dr. Nemény András, Szombathely polgármestere. És helyet foglalt az asztalnál dr. Varjú Gábor korábbi kiváló triatlonista, valamint a verseny legendás vasi alakjai, Kapolcsi Imre és Garami Árpád. A sajtótájékoztatót moderáló Lengyel-Soós Hajnalka, a Pannonsport kommunikációs specialistája köszöntötte a vendégeket.

– A verseny – csakúgy, mint tavaly – idén is az „Ébredj, Szombathely” része – mondta dr. Nemény András. – A Vasi Vasember már régóta a város sportjának szerves része, a szombati lesz a 39. viadal, de biztos vagyok abban, hogy ez a szám még sokáig nőni fog. A város mindig is támogatni fogja a versenyt. A versenyzőknek fontos, hogy szurkoljanak nekik, doppingolja őket a drukkolás, úgyhogy arra buzdítok mindenkit, hogy látogasson ki a versenyre. Noha jómagam még sosem indultam el a Vasi Vasemberen, de szerepel azon a bakancslistámon, amelyeket 50 éves koromig meg szeretnék csinálni. Van még három évem addig...

– Harminchárom éves voltam, amikot teljesítettem az első Vasi Vasemberemet – jelezte dr. Varjú Gábor. – Majd egy hosszabb szünet után 2014-től már minden évben részt vettem a versenyen és mivel akkor már edző irányítása mellett készültem, az időeredményem is folyamatosan és a végén már jelentősen javult. Olyannyira, hogy volt olyan verseny, ami után még 100 kilométert kerékpároztam levezetésnek. Igaz, akkor egy még ennél is komolyabb versenyre készültem, de a vasember is erőt próbáló feladat. A Balaton átúszást is teljesítettem, ami játsznyi könnyedséggel ment a Vasi Vasemberhez képest.

– A Vasi Vasembernek különleges hangulata van, a Csónákózó-tó, a dombok, az Alpok látványa, mind-mind egyedivé teszi a versenyt – tudtuk meg Kalmár Attilától. – Nem véletlen, hogy olyan kiváló sportolók is teljesítették már a távot, mint a korábbi ökölvívó Kovács István, vagy az olimpiai bajnok vízilabdázó dr. Vincze Balázs. A versenyzők körülbelül húsz százaléka vasi sportoló, az ország minden részéből és külföldről is érkeznek triatlonisták. A verseny költségvetése egyébként 25-30 millió forint.

Garami Árpád és Kapolcsi Imre régi vasemberes történeteket elevenített fel és mindketten elmesélték, hogy készültek a szombati versenyre.

Lengyel-Soós Hajnalkától megtudtuk, a nevezők száma folyamatosan nő, a sajtótájékoztató időpontjáig 440-en neveztek a versenyre, ebből 35 váltó. Az indulók nagyjából kétharmada férfi, egyharmad nő.. Felhívta a figyelmet, hogy az időszakos útlezárások miatt kérik az autósok türelmét, megértését, a lezárások kikerülésében sokat segít az egyik népszerű navigációs alkalmazás. Lengyel-Soós Hajnalka elmondta, szombatra 27 fokot jósolnak, úgyhogy remek időben rendezik a versenyt.

A viadalon a versenyzők 1500 méter úszást, 40 kilométer kerékpározást és 10 kilométer futást teljesítenek. A verseny központját a Bartók Béla körúton, az uszodával szembeni füves területen alakítják ki. Itt lesz a színpad, a frissítőpont a befutókapu és a pihenőövezet is. A depó a nagy létszám miatt a Fedett Uszoda parkolójában lesz. A versenyzők az úszást – szokás szerint – a Csónakázó-tóban teljesítik. Idén a kerékpáros útvonal városon belüli szakasza – a Gagarin utcánál épülő körforgalom miatt – viszont módosul.

Az új útvonal: Szombathely, Kenderesi u.–Bartók B. krt.–Rohonci út–Magyar László út–Kálvária út–Jókai út–Külső Nárai utca–Nárai–Pornóapáti–Horvátlövő–Vaskeresztes–Felsőcsatár–Narda–Bucsu–Szombathely, Dolgozók útja–Kenderesi utca. A kerékpáros útvonal Szombathelyen átvezető szakaszát a város több pontján a verseny ideje alatt – 11-15 óra között – teljes útzárral zárják.

A futás útvonala nem változott: versenyközpont–Kenderesi utca-Bartók B. krt.-Árpád u.-Múzeumfalu–Kenderesi u.–versenyközpont (4 kör). A verseny 11 órakor a férfiak rajtjával kezdődik, 11.15-kor a szenior (40+) férfiak és a váltók ugranak vízbe, majd 11.30-kor a hölgyek is elindulnak. Az első befutók 15 óra körül várhatóak. A Vasi Vasemberen indulók nyereményt is kapnak: minden kategória első helyezettje páros belépőt nyer az augusztusi, budapesti atlétikai világbajnokságra.

A helyszínen már csak korlátozott számban, kategóriánként 5-5 versenyző nevezését tudják elfogadni, pénteken 18.00–20.00, szombaton 7.00–9.00 óráig a versenyközpontban. Minden résztvevő rajtcsomagot kap, a verseny teljesítői egyedi befutóérmekben részesülnek. A verseny összdíjazása 420 ezer forint, a Vasi Vasember férfi és női abszolút dobogósai részesülnek pénzdíjban.