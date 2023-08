Ahogy tavaly, úgy idén is az Egis Körmend az első között jelentette készre keretét a magyar csapatok közül. Kocsis Tamáséknak idén öt légióst kellett igazolniuk.

- Nem volt egyszerű kiválasztani a legjobb opciókat a kereteinken belül, de nyilván arra törekedtünk, hogy alapos utánajárással igyekeztünk minden játékost leinformálni előző csapataiknál - kezdte Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. - Több olyan játékos is szerepelt a radarunkon, akikkel kapcsolatban negatív visszajelzéseket kaptunk, így esetükben hamar befejeződtek a tárgyalások. Próbáltunk addig-addig kutatni, míg olyan kosarasokat nem találunk, akik szakmailag és emberileg egyaránt illeszkednek a körmendi filozófiánkba. Bízom benne, hogy sikerült jó játékosokat igazolni, de ez persze úgyis csak akkor derül ki, amikor már együtt lesz a társaság. Mert az is előfordulhat, hogy egyénileg mindenki remek játékos, de csapatszinten meg csak nehezen, vagy egyáltalán nem akar összeállni a kémia köztük. Ezt előre senki sem tudja, a közös munkánál derül csak ki, hogy milyen irányban alakulhatnak a dolgok. Az eddigi beszélgetések és visszajelzések alapján azonban nagyon derülátó és bizakodó vagyok, úgy érzem, egy jó társaság alakulhat ki nálunk.

A tréner elmondta, az utóbbi hónapokban rengeteg ügynök kereste meg ismeretlenül is a vasi piros-feketétek és mint a piacon a kofák, próbálták árulni "portékáikat", mondván, hogy az övé a legjobb játékos, ő kell nekünk.

- Több, mint 100 kosarast vizslattunk, de alaposabban csak azokat, akik ténylegesen szóba kerülhettek. Minden menedzserirodának megvannak azok a játékosai, akiket mondjuk a magyar piacra szán. Olyanokat nem igazán küldenek nekünk, akiket például a francia vagy a spanyol bajnokságba szánnak, mert az ő sorsukba mi nem nagyon tudunk beleszólni. De még Magyarországon is vannak szintek, hogy adott kosarast, melyik csapatba szánják.

Kocsis Tamásék minden lehetséges szempontot figyelembe véve igyekeztek egy jó mixet csinálni a légiósokból.

- Mindenképpen akartunk olyan játékost igazolni, aki már rendelkezik európai tapasztalattal, így nem lesz neki idegen a kultúra, az európai közeg és kosárlabda, amely ugyan országonként változik, de ugyanakkor sok hasonlóságot is hordoz magában - folytatta a vezetőedző. - Ezzel szemben az amerikai egyetemekről kijövő játékosokat számos újdonság fogadja kontinensünkön, a szabályoktól kezdve a pályaméreten át a lépéshibákig, amelyeket időbe telik, mire elsajátítják és megszokják. Mindenki ódzkodik az újoncoktól, de valaha mindenki így kezdte, még a legjobb európai légiósok is. Ezen túl kell esni. Az árak erősen behatározták lehetőségeinket, ennélfogva muszáj volt nekünk is újoncot hoznunk. Ez persze nagy lutri ilyenkor, mert a játékos először van távol a családjától egy teljesen idegen környezetben, amelyben nem tudjuk, hogyan reagál bizonyos dolgokra. Ezekben nekünk kell segítenünk őket, hogy kezelni tudják ezeket a szituációkat, úgy kell foglalkoznunk velük, hogy érezzék, egy közösség, egy család tagjai. Eleinte csak négy légióssal terveztük az új szezont, de Godwin távozásával magasposzton nem volt játékosunk. Muszáj volt úgy igazolnunk, hogy többen több poszton is bevethetők legyenek, és egy esetleges sérülés esetén könnyebben tudjunk majd variálni a szerkezeten.

Hétfőn találkozik a magyar mag. Ferencz Csabáék számára az első hét ezúttal is a kondicionális edzések jegyében telik az erőnléti trénerrel és 14-én kezdődnek majd a labdás edzések dobásokkal, kisebb taktikai elemekkel.

- Addig felmérjük, ki milyen erőben van - ismertette Kocsis Tamás. - A tervek szerint 21-től már a teljes kerettel dolgozunk tovább, remélem minden légiós megérkezik időben és el tudjuk kezdeni a közös munkát. Izgatottan és kíváncsian várjuk a szakmai stáb valamennyi tagjával, hogyan néz majd ki a 2023/2024-es szezon körmendi csapata.

Az Egis Körmend eltökélt szándéka, hogy beverekedje magát a FIBA Európa Kupa csoportkörébe, amelyet hazai pályán szeretne kiharcolni.

- Tavaly a korai BL-búcsú miatt volt egy kis zuhanás, mert azt talán senki sem gondolta, hogy a Lévától kikapunk - idézte fel a Rába-partiak trénere. - De az egy nagyon erős szlovák csapat volt, amely nem véletlenül menetelt a BL-selejtezős torna döntőjéig, ahol a Malaga állította meg. Sajnos kikaptunk tőlük az első meccsünkön, így jöhettünk is haza. Viszont akkor még a FIBA Európa Kupa csoportkörébe selejtező nélkül jutottunk be, ahol hazai pályán két alkalommal is, a Sporting és a Karhu ellen mindössze egyetlen ponttal maradtunk alul, míg Portugáliaban öt ponttal kaptunk ki úgy a Lisszabontól, hogy az utolsó negyed előtt még 10 ponttal vezettünk. Az csak később derült ki, hogy mennyire erős volt a csoportunk, hiszen tőlünk került ki a későbbi kupagyőztes, a lengyel Anwil, valamint a bronzérmes finn Karhu is. A tavalyi ősz nagyon félresikerült, több sebből véreztünk, nem nagyon akart összeállni a csapat, irányítót is kellett cserélnünk és mindez rányomta bélyegét a nemzetközi és a hazai meccseinkre is. Nagyon örülnék annak, ha Körmend rendezhetné a selejtezőtornát, mert így hazai pályán vívhatnánk ki a csoportkörbe jutást.