Szombaton az Egis Körmend-Oroszlány kosárlabda-mérkőzésen a hazai B-közép tagjai két molinón is üzentek a Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapatának szurkolói számára.

"Szombathely szíve zöld-fehér" "Kitartás barátaink" - olvasható a magasba emelt molinókon.

Mint ismert, a zöld-fehér klub nehéz helyzetben van, az MLSZ ugyanis - anyagi gondok miatt - kétszer is elutasította a Hali licenckérelmét.

Az Egis Körmend és a Szombathelyi Haladás-tábor tagjai baráti viszonyt ápolnak - előbbiek közül sokan ott voltak a hétfői Vasas-Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgó-mérkőzésen is.