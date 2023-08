A Sárvári Kinizsi felnőtt és az ifjúsági tekecsapata is teljesítette az előzetes célkitűzést. Előbbi a középmezőnyben a 8. helyen zárt, míg utóbbi – története során először – megnyerte az NB I.-es bajnokságot.

– A szezon előtt a 6-8. hely környékére vártuk a felnőttcsapatot, míg az ifjúságiaktól bajnoki címet reméltünk – mondta Farkas Imre, a Sárvári Kinizsi játékos-edzője. – Ami a felnőtteket illeti, a tavaszunk kicsit jobban sikerült, mint az őszi szezonunk., viszont hiába érkezett tavaly nyáron vissza Rozmán Szabolcs, egy évet előtte kihagyott, így hosszú időre volt szüksége, mire ismét játékba lendült. Az utolsó, Csákánydoroszló elleni idegenbeli meccsen az utolsó gurításoknál dőlt el, hogy végül nem a 7., hanem a 8. helyen végzünk. Pozitívum, hogy csapatszinten hazai pályán tavasszal a 3400-as átlagfát hoztuk, kiegyensúlyozottabb, jobb teljesítményt nyújtottunk, mint ősszel. Az otthoni csapatfák pedig elégnek bizonyultak a győzelmekhez. Tavasszal legjobban a Herend elleni hazai bajnokin sikerült, a nagy rivális ellenfelünket legyőztük. De általánosságban elmondhatjuk, hogy a nyerhető meccseket behúztuk, viszont extra győzelmeket nem arattunk. Egyénileg Bejczi Tamás éves teljesítményét emelném ki és a tavaly nyáron Perenyéből igazolt Boucsek Zoltánét. Utóbbinak kellett egy év, mire megszokta a pályákat, de tavasszal már csapatunk egyik legjobbja volt.

– Ifjúsági csapatunk az NB II.-ben már nyert bajnokságot, viszont NB I.-ben még soha – folytatta Farkas. – A Banai Bence, Balázs Ádám összetételű együttes remekül szerepelt. Mivel prioritást élvezett az ifjúsági gárdánk, így a két fiatalra ebben a csapatban számítottunk. Amennyiben a felnőtteknél is játszottak volna, vélhetően előbbre végezhettünk volna. De nem akartuk túlterhelni őket, hiszen a korosztályos válogatottban is játszottak – a varazsdi vb-n csapatban bronzérmet szereztek. Július 17-én kezdtük a felkészülést, a napokban játszottunk a helyi NB II.-es csapattal, a Fülöp Borozó-Zöldfa Italkerrel egy jó edzőmeccset, szép fákat dobtunk. Majd fogadjuk a női bajnok Győri Ipartechnika együttesét, utazunk a Göcsej Kupára, a Vasas Kupára és a Savaria Kupára is. Egy új játékosunk van, az ifjúsági együttesbe került fel a saját nevelésű Németh Marcell.