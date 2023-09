Az 1532. évi kőszegi ostrom emlékére az idei évben is több korcsoportban és távon mérhetik össze tudásukat a futók. A kőszegi testnevelők és sportbarátok által 1984-ben létrehozott verseny a mai napig lelkes sportbarátok munkája révén valósulhat meg a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi hátterével.

Vasárnap először a fiatal korosztályok futnak a II. kategóriában a 6 évestől a 18 évesig indulhatnak versenyzők a diákolimpiai korcsoportoknak megfelelően. Az első korcsoport – az ovisok – 13.15-kor startolnak, majd negyedóránként – 14.30-ig - a többi korosztály is elindul. Aztán 13 órától kerül sor az 1532 méteres utcai tömegversenyre (I. kategória), melyen bármilyen korosztályú hobbifutó részt vehet – viszont igazolt versenyző versenyszerűen nem teljesítheti a távot.

Fél órával később, 15.30-kor indul a Fő térről indul a 9000 méteres utcai futóverseny, melyen a hazai és nemzetközi mezőny ismert versenyzői mellett indul(hat)nak amatőr versenyzők is. Előnevezni a koszeg.hu oldalról letöltött nevezési lap segítségével a [email protected] e-mail címen lehet. De lehet nevezni a verseny napján vasárnap, a helyszínen is – mégpedig a Rajnis utca 9. szám alatt (a Jurisics-vár külső udvarán), 10.00 és 14.30 óra között. Háromfős csapatok nevezését is várják, akik egy-egy kör után váltják egymást, de a váltóban szereplők egyéniben nem indulhatnak.

Minden nevező futópólót kap emlékbe. A korcsoportok első helyezettjei oklevélben és tárgyjutalomban részesülnek. A női és férfi abszolút 1. helyezettek elnyerik a História-kupát, bruttó 40.000.-Ft pénzdíjat és tárgyjutalmat is kapnak. Jutalmat kapnak a másodikok és harmadikok is.