Egy nagyon kemény hét végén érkezett Paksra az Egis Körmend együttese. Mint ismert, a vasi piros-feketék keddtől csütörtökig a FIBA Európa-kupa F jelű selejtező csoportjának adtak otthont. Kocsis Tamás együttese nagy csatában verte a ciprusi Anorthosis Famagustát (91-87), az izraeli Bnei Herzliyával viszont nem bírt, 97-88-ra alulmaradt, így búcsúzott a sorozattól. Óriásit küzdött a Rába-parti alakulat, amelynek nem sok ideje volt összeszednie magát a paksi túra előtt. Az ASE vereséggel kezdte a bajnoki idényt Szolnokon (73-67), míg a Körmend legyőzte a Kaposvárt (80-71) a nyitányon.

A vasárnap esti találkozó első negyedét jól kezdte a vendég Rába-parti alakulat, az 5. percben vette át először a vezetést Kovács Ákos közelijével a hazai csapat (13-12). Lendületbe jött a Paks, ötpontos előnyre tett szert (17-12). A vendégek a 9. perc végére ledolgozták ugyan hátrányukat (17-17), de Radics duplájával végül az atomvárosiak nyerték az első etapot. A kisszünet után az exkörmendi White révén távolodott ismét a tolnai gárda, majd sorrendben Cook, Djogo és Morgan pontjaival megint fordítani tudott a piros-fekete gárda (21-22) és látva a Paks gyengélkedését szépen meg is lógott. A hazaiak ugyanis 6 perc alatt mindössze 5 pontig jutottak a második negyedben. A 17. percben 24-30-nál Csirke Ferenc időt kért, de nem sokat tudott segíteni csapatán, amely 7 pontos hátrányban várhatta a második félidőt (30-37). Lepattanók begyűjtésében és a büntetők értékesítésében jobb volt ugyan az ASE, viszont a ketteseket és hármasokat a Körmend süllyesztette nagyobb hatékonysággal.

Nagyszünet után a 22. percben Morgan harmadik trojkájával átlépte a 10-t a felek közti különbség (31-42). Az atomvárosiak Govens vezérletével kezdtek éledezni, érdekesség, hogy a héten igazolt friss paksi szerzemény csak a második félidőben kezdte el a pontgyártást. A 28. percben Gulyás büntetőivel már csak három pont választotta el egymástól a vasi és a tolnai együttest (48-51). Kocsis Tamás azonnal időt is kért, majd a rapid taktikai értekezlet után Djogo hintett egy triplát. A negyed végére hétpontos előnyt tudott kialakítani újfent a vendég gárda (50-57). Djogo újabb távolijával folytatódott a találkozó, Takács közelről talált be, Carter pedig közelről, távolról egyaránt remekül célzott – a 35. percben 57-74 volt már az állás, majd ismét jött Takács, aki hármasával el is döntötte a meccset (57-77), pedig 4 perc még hátravolt a játékidőből. Atomjaira hullott a Paks a remeklő Körmend ellen.

jegyzőkönyv

Atomerőmű SE–Egis Körmend 62-80 (19-17, 11-20, 20-20, 12-23). Paks, 1000 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur T., dr. Mészáros B., Söjtöry T. F.

Atomerőmű: Kovács Á. 4, White 18/9, Pajor –, Woods 9, Wright 7. Csere: Radics 6, Govens 11/3, Dorogi 3/3, Gulyás 4. Edző: Csirke Ferenc.

Körmend: Cook 12/3, Morgan 17/9, Takács K. 14/3, Tolbert 10/3, Carter 9/6. Csere: Kiss M. –, Djogo 14/12, Schmera –, Doktor 1, Herczeg –, Geröly 3/3, Nagy P. –. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 10-12. 6. perc: 17-12. 10. perc: 19-17. 13. perc: 21-22. 17. perc: 24-30. 20. perc: 30-37. 22. perc: 31-42. 26. perc: 42-47. 33. perc: 54-66. 36. perc: 57-77. 39. perc: 60-77.

Kipontozódott: –.