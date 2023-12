November 13-án kezdték meg az felkészülést a Szombathelyi Dobó SE atlétái, akik azt megelőzően már részt vettek egy hathetes előalapozáson, amelyben Németh Zsolt és Németh László mesteredzők segítségére volt Kiss Szilárd és Csercsics Richárd is, több edzést is ők vezényeltek le.

- November végén, 22-én utaztunk ki Ciprusra edzőtáborozni nem először, hiszen a korábbi években így november-december tájékán már rendre beiktattuk ezt a túrát a felkészülési menetrendünkbe - fogalmazott Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője. Egészen december 9-ig kint dolgoztunk Cipruson remek időjárási körülmények között, végig 20-26 fok között mozgott a hőmérséklet. Szerencsére mindenki egészségesen vágott neki Ciprusnak és egészségesen is tért onnét haza, valamennyi atlétánknak sikerült elvégeznie az előre eltervezett edzésmunkát és azt kell, hogy mondjam, versenyzőink most sokkal jobb állapotban vannak, mint tavaly ilyenkor. Ezúttal csak az olimpiai kvótára hajtó, vagy azt már megszerző sportolóinkkal utaztunk ki, nevezetesen Halász Bence, Rába Dániel, Varga Donát, Gyurátz Réka, valamint jómagamon kívül Igaz Bálint masszőr volt még a szombathelyi csapatunk tagja. Elégedett lehetek mind az elvégzett munka minőségével, mind pedig a körülményekkel, egyetlen rossz szavunk sem lehet. 2022-ben nem úgy sikerült ez az edzőtábor, ahogy szerettük volna, most azonban minden a tervek szerint alakult. Mi már most 2024-et írunk, tehát teljes erőbedobással a jövő évi versenyekre koncentrálunk már. Karácsonykor lesz két nap szünetünk, de aztán utána végigdaráljuk egészen május közepéig az alapozást és már kezdődik is az Európa-bajnokság. Közben addig a tervek szerint lesz még két edzőtáborunk, január végén, február elején szeretnénk elmenni meleg égövre, az, hogy pontosan hova, még egyelőre képlékeny. A másik edzőtábor pedig április végén lesz, szintén Cipruson - zárta szavait a Dobó SE mesteredzője.