A vasiak kapusa, Pálfi Donát nem unatkozott a Gyirmót FC Győr (1-1) elleni bajnokin. A 23 éves hálóőr bravúrt bravúrra halmozott a vasárnapi mérkőzésen, az első félidőben így többször is meccsben tartotta csapatát. Nyíri Vince pedig a 61. percben állt be csereként, majd a 73. percben Jagodics Márk szemfülesen elvégzett szabadrúgása után lőtt szép gólt. De ezen kívül is jó teljesítményt nyújtott, ha kellett, bátran cselezett, gyakran beszállt az összjátékba. Nem véletlen hogy mindketten bekerültek a sportnapilap által összeállított 17. forduló válogatottjába.

– Mindkét oldalon sok helyzet adódott, sőt, komoly ziccerek is voltak, szerencsére egy kivételével mind elakadtak bennem – mondta szerényen Pálfi Donát. – Két igazán komoly védenivalóm is volt, a legnagyobbat talán akkor kellett nyújtózkodnom, amikor bal lábbal kispárgáznom egy lövést. A sok havazás és a fagy miatt nem volt egyszerű mutatvány a talajon megállni, mély és nagyon laza volt a talaj, minden kitámasztásnál, passznál „dadogott” a lábam, úgyhogy a védőkkel abban maradtunk, hogy a biztosra koncentrálunk, csak ésszerű kockázatot vállalunk. Hogy mennyire zavart a hideg? Semennyire, végig dolgozott bennem az adrenalin, nem éreztem a mínuszokat. Noha sok dolgom volt, mentálisan nem a Gyirmót, hanem a ZTE elleni Magyar Kupa-meccs és a Vasas elleni bajnoki volt a nehezebb. Előbbi ugye a preztízs, a rengeteg szurkoló, a fantasztikus hangulat miatt volt különleges és mégiscsak egy NB I.-es csapat ellen játszottunk. A Vasasban pedig rengeteg minőségi támadó szerepel, végig résen kellett lennem.

– Nem egyszerű egy ilyen kiélezett helyzetben beszállni egy meccsbe, amikor egy-egy gól dönthet – mondta Nyíri Vince. – De amikor kiderült, hogy nem leszek kezdő, végig az járt a fejemben, ha pályára lépek, tudjak segíteni a csapaton – és eljátszottam a gondolattal, hogy jó lenne gólt is szerezni. A gólom? Előtte én harcoltam ki egy szabadrúgást, majd mivel láthatóan a Gyirmót nem számított rá, hogy onnan veszélyesek lehetünk, összenéztünk Jagodics Márkkal és elindultam. Üres terület volt előttem, Márk remek labdát adott és a befejezés is jól sikerült, kilőttem a hosszú, jobb sarkot. Ez már a harmadik találatom, a gólokat tekintve már most ez a legeredményesebb szezonom. Hogy ez minek köszönhető? Nem is tudom, mindenesetre az önbizalom sokat számít a pályán, úgy érzem, ezzel nincs gondom. De az egyik szemem sír, a másik nevet. Mert hiába lőttem gólt, ez csak egy pontot ért. Szóval jobb lett volna, ha más szerzi azt a gólt, de nyerünk, mert mindig a csapat eredményessége az első és legfontosabb.