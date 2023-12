Az ebédszünet után folytatódott a közgyűlés rendes ülése: dr. Nemény András polgármester (ÉSZ) javasolta, zárt ülésen tárgyalják a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. helyzetéről szóló előterjesztést. A városvezető szerint az önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tag jogi álláspontja is az, hogy üzleti titoknak minősülnek és csak a társaság tulajdonosának képviselőjével - ez esetben a polgármesterrel - oszthatók meg azok az információk, amikkel feb-elnökként rendelkezik. A polgármester szintén úgy látta, a napirend vitája során szóba kerülhetnek olyan témák, amik üzleti titoknak minősülnek, ezért javasolta a zárt ülést. Hozzátette azt is, szerinte, ami a polgármesterre tartozik, az a közgyűlésre is.

Nyílt ülés mellett érveltek, máshogy szavaztak

Dr. Czeglédy Csaba képviselő (független) szerint értelmezhetetlen ez esetben a üzleti titok, hiszen közpénzről és közvagyonról van szó. Épp úgy, mint más, önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság esetén, a Haladásnál is lehetne szerinte nyílt ülést tartani. Koczka Tibor képviselő (Pro Savaria) is a nyílt ülés mellett érvelt. Ehhez képest Czeglédy Csaba és Koczka Tibor is megszavazta a polgármester javaslatát: a baloldali frakció döntése alapján zárt ajtók mögött tárgyalták a Haladás ügyét. A Fidesz-KDNP frakció tagjai tartózkodtak.

Dr. László Győző sportért felelős alpolgármester (ÉSZ) a képviselőknek a zárt ülés elrendelés előtt elmondta: kezdeményezték taggyűlés összehívását, az várhatóan december 20-án ül össze. A kft. ügyvezető igazgatója pedig tegnap telefonon arról tájékoztatta: dolgoznak a probléma megoldásán, a remények szerint a december 20-ára rendbe tennék a cég helyzetét.

Ezt a határozatot hozták

A zárt ülés után dr. Nemény András ismertette a jóváhagyott határozatot: a közgyűlés tudomásul vette a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. helyzetéről szóló beszámolót. Egyben felkérik a többségi tulajdonost, hogy a fennálló, de - a rendelkezésre álló információk alapján - kezelhető likviditási problémák megoldásához szükséges, általa vázolt és tervezett intézkedéseket tegye meg. A közgyűlés azt is kérte, hogy 2024. január 15-én újabb taggyűlést hívjanak össze a kft-nél. A határozati javaslatot egyhangúlag fogadták el - tudtuk meg.