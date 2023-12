Dalibor Damjanovic: Remy jól összefoglalt mindent. Jól felkészült a csapat erre a meccsre. Tartottuk magunkat a terveinkhez és végig támaszkodtak egymásra a játékosok, ami nagyon fontos volt a mai meccsen. Gratulálok a csapatnak, ez az ő győzelmük! Gratulálok a stábnak is, mert mindegyikük remek munkát végzet ez elmúlt 5 napban az edzéseken, amik jól sikerültek. Végezetül a legnagyobb ajándék ez a hatalmas győzelem és személyesen az én első megnyert meccsem. Hatalmas köszönet a szurkolóknak is a támogatásért, remélem a jövőben is kitartanak mellettünk. Boldog új évet kívánok a csapatnak, a szurkolóknak és Kaposvárnak!

Kocsis Tamás: Gratulálok a Kaposvárnak! Nagyszerűen játszottak. Olyan agresszív védekezést kaptunk, amire nem voltunk felkészülve. Így nem lehet nekiállni egy mérkőzésnek, ahogy ezt mi tettük, ez teljesen elfogadhatatlan. Azt, amit csináltunk egész héten, abból gyakorlatilag semmit nem kaptunk vissza. Az a probléma, hogy ez már nem először fordul elő a szezonban. Eddig mindig tudtunk változtatni, remélem, hogy ezt most is sikerülni fog. Azt ígérhetem, hogy dolgozunk és mindenkit megpróbálunk helyes irányba állítani, mert ezen a meccsen úgy nézett ki, hogy van aki egy kicsit el van tévedve. Van mit dolgoznunk.

Remy Abell: Gratulálok, nagyon büszke vagyok a csapattársaimra és az edzőre is, akinek ez az első győzelme. Keményen edzettünk egész héten, szóval jó látni a munka eredményét. Ebből merítve dolgozunk tovább. A stáb jól felkészített minket erre a meccsre, jó érzés hazai pályán nyerni.

Durázi Krisztofer: Szeretnék gratulálni először is a Kaposvárnak! Úgy érzem, hogy megérdemelten nyertek. Az első perctől fogva sokkal agresszívabbak voltak. A legrosszabb ebben az egészban az, hogy amire megkért minket az edző, abból semmit nem tudtunk megvalósítani. Készülnünk kell a következő mérkőzésre, ez ma kevés volt. Sokkal agresszívabbnak kell lennünk, hogy ha komoly sikereket szeretnénk elérni a szezonban. Erre még van időnk, és új év, próbáljuk a maximumot beleadni innentől kezdve minden meccsbe és ugyanolyan sikeresen zárni a következő esztendőt, mint az ideit.