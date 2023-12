A hagyományteremtő jelleggel kiírt teremtornán két napig pattogott a labda a Sárvár Arénában. Összesen 32 csapat, lépett pályára, több mint 300 játékos futballozott, 64 mérkőzést rendeztek, összesen 367 gólnak tapsolhattak a szurkolók. De a csarnokba kilátogatókat kiegészítő programok is várták, így például volt eSport kitelepülés (PS5), freestyle és teqball bemutató. A szervezők – Manganelli Zsolt és Halmos Máté – ügyeltek arra, hogy a rendezvény jótékonysági célt is szolgáljon, mezeket bocsájtottak licitre, a befolyt összeget pedig Sárvár sportéletének fejlesztésére fordították. Így lehetett licitálni többek között Varga Barnabás (FTC), Dróth Zoltán (HVSE futsal) és Kiss Tamás (Újpest) mezére is.

A torna összdíjazása 700 ezer forint volt. Az 5+1 fős csapatok 1x20 perces meccseket vívtak, 5x2 méteres kapukra támadtak. A csoportkör után minden négyesből a két legjobb gárda jutott tovább – majd egyenes kieséses rendszerben folytatódott a küzdelem. Ismert, minőségi csapatok léptek pályára – nem csak vasi gárdák indultak harcba.