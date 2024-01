Negyedmillió nevezés érkezett az ország legnagyobb tanulmányi versenye, a Diákolimpia® tavalyi versenysorozatára, amelyen a résztvevők átlagosan 2 sportágban indultak el. A nevezési csúcsot Borsod-Abaúj Zemplén vármegye tartja, Pest vármegye és Budapest előtt, sportágakat tekintve pedig továbbra is az atlétika a legnépszerűbb a labdarúgás és a kézilabda előtt. A 27 sportági országos döntőre 18 ezren jutottak el, ahol összesen 4327 érmet osztott ki az MDSZ.

A szervezet idén is elismerésben részesítette azokat a pedagógusokat és intézményeket, akik kimagasló eredményeket értek el a versenysorozatban. Az ünnepségen dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, dr. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, Krizsán Xénia világbajnoki negyedik helyezett hétpróbázó atléta, valamint Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke adták át az elismeréseket.

Összesen négy kategóriában kerültek díjazásra a legjobbak. A legeredményesebb vármegyei, illetve budapesti testnevelő díját azok a pedagógusok vehették át, akik tanítványaikkal a legeredményesebbek voltak az országos döntőkön. Minden vármegyéből és a fővárosból is egy-egy pedagógus kapott jutalmat. A legeredményesebb iskola elismerés odaítélésénél szintén az elért eredmény volt a mérvadó. Ebben a kategóriában az általános-, közép- és a kis iskolák között is a három-három legjobbat jutalmazták. A Diákolimpia® és az MDSZ média-együttműködő partnere, a Nemzeti Sport további különdíjjal jutalmazta a legeredményesebb iskolákat.

Forrás: MDSZ

A pedagógusok sikeres ösztönző, lelkesítő munkáját mutatja, hogy az adott intézményi létszámhoz képest milyen arányban vesznek részt a diákok a versenyeken. Ezt a motiváló tevékenységet ismeri el a Legaktívabb iskola díj, amelyet három-három általános és középiskola kapott meg. Egy-egy sportesemény hangulatán nagyban visszatükröződik a szervezők lelkesedése, sport iránti szeretete. Az elhivatottság jutalma pedig a magas látogatottság és az elégedett résztvevők mellett a 2022/2023. tanév diákolimpiai rendezvénye díj, amely elismerésben idén is három rendező szervezet részesült.

Az MDSZ elnöke megköszönte valamennyi pedagógus, iskola, és rendező szervezet együttműködését, továbbá a hátteret biztosító minisztériumok támogatását:

– A versenyző gyerekek mellett a Diákolimpia® legfontosabb szereplői a felkészítő pedagógusok. Nem lehetünk eléggé hálásak nekik, hogy alapfeladataikon túl mennyi időt, energiát fordítanak tanítványaik versenyeztetésére – emelte ki Balogh Gábor. – Szeretném emellett megköszönni a HM Sportért Felelős Államtitkárság támogatását, és nagyon köszönöm Belügyminiszter úr kiemelt figyelmét is, akinek személyes kezdeményezésére a legeredményesebb pedagógusokat és iskolákat idén már nemcsak országos, hanem megyei szinten is díjjal jutalmazzuk, elismerve ezzel áldozatos munkájukat.

A tanév legeredményesebb Vas vármegyei testnevelője az a Gubián Tamás lett, aki az előző tanévben még a Zrínyi-iskola sikereiért hajtott, a 2023/2024-es tanévben azonban már az Oladi Általános Iskolában ténykedik.

Forrás: MDSZ

– Ez azt elismerést nem kaphattam volna meg a zrínyis kollégák, szülők, és legfőképpen a gyerkőcök együttműködése nélkül, így óriási köszönettel tartozom nekik – fogalmazott Gubián Tamás testnevelő. – Négy évvel ezelőtt már sikerült kiérdemelnem ezt a díjat. Büszkeséggel tölt el, hogy a mezei futóversenyen az akkori harmadikosaimmal a negyedikesek között tudtunk nyerni. A másik pedig a IV. korcsoportos atlétikai verseny volt, ahol nem atlétákkal, hanem más sportágakból érkezett diákokkal álltunk ki, és óriási munkával értünk fel a dobogó második fokára, noha nem sokon múlt a bajnoki cím megszerzése. Ugyancsak nagy eredménynek számított a futsal ezüst, bár az nem elsősorban az én érdemem és eredményem, mert futballistákkal mentünk, így aztán ez inkább az edzők sikere. Most minden idegszálunkkal a pénteki Játékos sportverseny - országos diákolimpia regionális elődöntőjére fókuszálunk az oladisokkal, akikkel a megyei fordulót megnyerve jutottunk be az elődöntőbe, ami szintén sporttörténeti sikernek számított.

Forrás: MDSZ

A tanév legeredményesebb diákolimpiai köznevelési intézményei között az általános iskolák versenyében második helyen zárt országos viszonylatban a Zrínyi Ilona Általános Iskola. Míg a középiskolák közül a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium végzett az élen.

– Elég komoly sportélet zajlik iskolánkban, hiszen rendelkezünk köznevelési típusú sportiskolai osztállyal és emellett a többi osztályban is sokan sportolnak, a kollégák pedig lelkesen viszik a gyerekeket versenyről versenyre – nyilatkozta Bartha Gábor, a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium igazgatóhelyettese. – Tavaly előtt harmadikak lettünk a középiskolák között, most pedig felértünk a dobogó tetejére, ami óriási eredmény intézményünk számára. Köszönet jár ezért a sikerért a kollégáknak, valamint versenyzőinknek, akik szívesen, lelkesen, aktívan vettek részt a különböző tornákon. Nálunk komoly hagyományokra tekint a kosárlabda, a futsal, de atlétikában is szép helyezéseket értünk el, illetve az előző tanévben lány futballistáink is maradandó sikert arattak. Egy korábbi interjúban is elmondtam, célunk, hogy az idei tanévben is dobogón maradjunk, bízunk benne, hogy a tavaszi döntőkben újfent eredményesen szerepelnek majd diákjaink.

Forrás: MDSZ

A Kis Iskolák Sportversenye legeredményesebb iskolái között is ott volt a képzeletbeli dobogón egy vasi intézmény, hiszen a Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola harmadik lett országos összesítésben.